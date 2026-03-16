Congalsa respalda al Basket Pobra Asambal, el club que devolvió el baloncesto al municipio pobrense

La empresa Congalsa, especializada en alimentación y con sede en el Barbanza, mantiene su compromiso con el tejido deportivo de su entorno apoyando al Basket Pobra Asambal, un club que trabaja por impulsar el baloncesto base en el municipio y acercar esta disciplina a los más jóvenes.

En el marco de esta colaboración, Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de la compañía, realizó una visita al club, donde mantuvo un encuentro con su presidente, Francisco Martís, y pudo conocer de primera mano la labor que desarrolla la entidad para fomentar la práctica del baloncesto entre niños y niñas.

El Basket Pobra Asambal retomó su actividad en 2021 con el objetivo de devolver el baloncesto a la villa pobrense, ofreciendo una alternativa deportiva basada en valores como el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

Desde entonces, el club trabaja para consolidar su proyecto y ampliar su base de jugadores, en un contexto geográfico en el que otras disciplinas como el fútbol o el remo cuentan con una gran tradición.

Congalsa colabora con el Basket Pobra Asambal desde hace cinco años, contribuyendo a reforzar un proyecto deportivo que promueve la práctica del baloncesto entre la población más joven y fomenta hábitos de vida saludables.

Isabel Cañas puso en valor el trabajo que realizan los responsables del club para mantener viva esta disciplina en el municipio. “Sabemos que no siempre es fácil sacar adelante un proyecto deportivo de base y, precisamente por ese motivo, creemos que es importante respaldar iniciativas como esta”, destacó.

El apoyo al Basket Pobra Asambal se enmarca dentro de la política de responsabilidad social corporativa de la compañía, a través de la cual Congalsa patrocina la actividad de diferentes clubes y entidades deportivas en su área de influencia.

Junto al respaldo al deporte base en el Barbanza, la empresa impulsa también proyectos agrupados en torno a otros dos ejes principales: el ámbito social, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional; y la cultura, favoreciendo distintas manifestaciones artísticas y culturales en su entorno más inmediato.

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Con iniciativas como el apoyo al Basket Pobra Asambal, Congalsa continúa reforzando su compromiso con el desarrollo de la comarca del Barbanza, contribuyendo a que el deporte siga siendo un motor de convivencia, participación y desarrollo para la comunidad local.