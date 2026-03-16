A deputada Rosa Quintana será a pregoeira da Semana Santa de Noia, que se remonta a 1752
O cartel, ilustrado por María Uxía Gandarela Fabeiro, representa o Desenclavo do Venres Santo
A casa parroquial de Noia acolleu este luns a presentación da programación da Semana Santa noiesa. No acto participaron o párroco de Noia, José Ortoño, a gañadora do VIII Concurso de Carteis da Semana Santa, María Uxía Gandarela Fabeiro, e o alcalde, Fran Pérez.
O párroco destacou a importancia dunha celebración que cada ano atrae un gran número de visitantes á localidade e lembrou que a Semana Santa de Noia remóntase ao ano 1752, converténdose nunha das tradicións relixiosas máis antigas da vila.
Se as condicións meteorolóxicas o permiten, ao longo desta edición sairán á rúa oito procesións, nas que participan numerosas confrarías. José Ortoño quixo agradecer de maneira especial o traballo das confrarías e da Banda de Música de Noia pola súa colaboración para manter esta celebración como un referente da cultura relixiosa popular.
Entre os actos destacados deste ano figuran a procesión do Domingo do Ecce Homo, que terá lugar o Domingo de Ramos. O pregón correrá a cargo de Rosa Quintana Carballo, exconselleira do Mar e actualmente deputada no Congreso.
A continuación tomou a palabra María Uxía Gandarela Fabeiro, gañadora do oitavo concurso de carteis da Semana Santa, quen recibiu o premio de mans do párroco local. A autora explicou que o cartel representa o Desenclavo do Venres Santo, centrado na imaxe do Cristo resucitado, unha composición que busca transmitir o carácter solemne e simbólico destas celebracións.
O alcalde, Fran Pérez, destacou que "a Semana Santa noiesa trascende amplamente o carácter relixioso da festividade" e subliñou o seu importante impacto social e económico para a vila, ao atraer cada ano numerosos visitantes.
Neste sentido, reiterou o compromiso e a colaboración do Concello coa organización desta celebración e animou a veciñanza da contorna e os visitantes a participar nunha Semana Santa que, segundo indicou, “pola súa calidade, pola súa importancia e pola súa tradición, atópase xa entre as grandes a nivel galego”.
- Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: 'Esta semana es una fiebre
- Galicia gestionará más de 31.000 solicitudes de agricultores y ganaderos en la PAC, superando los 220 millones
- Copas por seis euros o menos: tres bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre
- Las orquestas más potentes se suman a 9Louro y Nueva Línea en la Pascua de Padrón
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Una calle que da acceso a un centro sanitario en el Ensanche de Santiago permanecerá cortada al tráfico este sábado
- Más de 80 jóvenes de A Coruña encuentran empleo gracias al programa Impulsa Empleo Joven de Ayuda en Acción