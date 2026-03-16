La Diputación coruñesa mejora el local vecinal de Santo Ourente, en Outes
Se acometieron reformas y tareas de mantenimiento en el inmueble de la asociación San Campio y en el entorno
La Diputación de A Coruña apoyó con 5.096 € el proyecto impulsado por la Asociación Vecinal San Campio, de Outes, para mejorar y poner en valor el espacio recreativo vecinal y el local social situado en el entorno del cementerio parroquial de Santo Ourente.
Las diputadas provinciales Cristina Capelán y Sol Agra visitaron las instalaciones para conocer las actuaciones realizadas.
El proyecto permitió acondicionar y reparar el edificio, realizar mejoras en los accesos y trabajos de mantenimiento en el entorno del recinto. Estas actuaciones contribuyen a consolidar este espacio como un punto de encuentro para el vecindario y como un lugar de referencia para la vida social de la parroquia.
La Asociación Vecinal San Campio lleva más de 25 años promoviendo la participación ciudadana y la actividad social en Santo Ourente, organizando iniciativas culturales y sociales que contribuyen a dinamizar la vida de la parroquia.
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