Las familias de Lousame ya pueden solicitar plaza en el Punto de Atención a la Infancia

El Concello de Lousame abre el plazo de reserva de plaza en el Punto de Atención a la Infancia, un centro dirigido a menores de 0 a 3 años, para el curso 2026-2027. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 15 de abril.

Las personas interesadas pueden dirigirse a los Servicios Sociales municipales, donde se les facilitará la información y la documentación necesaria, o descargar la solicitud desde la página web municipal.

El Punto de Atención a la Infancia es un centro municipal que ofrece servicio de guardería para niños y niñas de 0 a 3 años, con el objetivo de facilitar a las familias de Lousame la conciliación de la vida familiar y laboral.

Las familias interesadas deberán presentar copias cotejadas de la siguiente documentación: libro de familia, DNI de ambos progenitores o del tutor/a legal, certificado de convivencia y declaración del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio (o certificado de la Agencia Tributaria en caso de no haberla presentado por no estar obligado).

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Además, en su caso, podrá presentarse documentación acreditativa de circunstancias familiares, como: certificado de monoparentalidad, título de familia numerosa, certificado de discapacidad de cualquiera de los miembros de la familia, certificado del grado de dependencia, certificado de estar inscrito como demandante de empleo o cualquier otra circunstancia acreditativa relevante.