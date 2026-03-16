De planta de salazón a mirador con columpios: así redefine Ribeira unas ruinas de Castiñeiras

El Ayuntamiento de Ribeira continúa avanzando en su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con la adjudicación de la creación de un mirador-punto de interpretación del paisaje en las ruinas de la antigua planta de salazón de Punta do Castro (Castiñeiras).

Se trata de una intervención más para valorizar espacios del municipio con interés cultural, patrimonial y paisajístico situados en el litoral.

El diseño propone revitalizar la antigua fábrica de salazón y consolidar la edificación existente, además de colocar una serie de estructuras de balancín que se erijan como un mirador, reforzando el vínculo del inmueble con el mar.

Boceto del proyecto para la actuación que se llevará a cabo en las ruinas de la antigua planta de salazón. / Cedida

Se pretende así reproducir el mecanismo que se identifica con la industria de la salazón de mediados del siglo XIX. La antigua planta de salazón de Castiñeiras está a los pies de la playa de O Castro.

La actuación proyectada consistirá en consolidar y poner en valor a edificación y en la creación de un mirador (con columpios) hacia la rampa en la que atracaban las embarcaciones, reforzando así el vínculo del inmueble con el mar.

El presupuesto de licitación se situó en los 143.848,48 euros, con IVA incluido. La empresa Sonense de Granitos S.L. resultó adjudicataria por contar con la mejor oferta de las dos que concurrieron al proceso.

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El plazo de ejecución de las obras será de tres meses y el precio final del contrato es de 136.656,05 euros, con impuestos, financiado con fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).