A Pobra acoge este miércoles un foro sobre el futuro de los sectores empresarial, comercial y marítimo en Barbanza

La patronal de A Pobra do Caramiñalha organizado para este miércoles 18 un foro sobre el futuro de los sectores empresarial, comercial y marítimo.

Se celebrará a partir de las cinco de la tarde en el Teatro Elma y reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales con el objetivo de analizar la situación actual del tejido productivo de la comarca y abordar las oportunidades de desarrollo vinculadas al comercio, la empresa y el sector marítimo.

Entre los participantes figuran los conselleiros de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y de Mar, Marta Villaverde.

Durante la jornada se abordarán los retos y oportunidades que afrontan los sectores empresarial, comercial y marítimo en el territorio, fomentando el diálogo entre instituciones públicas, asociaciones empresariales y el tejido social y económico de la zona.

El evento pretende consolidarse como un espacio de reflexión y cooperación para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo económico local y el fortalecimiento del comercio y de las actividades vinculadas al mar, sectores clave para la economía de la comarca.

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Al finalizar el acto, los asistentes podrán degustar un vino ofrecido por el restaurante A Casa de Manuel, generando un momento de encuentro y networking.