Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CYL resucita el bipartidismoRural de SantiagoMayores en la USCPremios OscarGuerra Irán
instagram

A Pobra celebrará o Día Mundial da Poesía cun recital da soprano Esperanza Mara

Terá lugar o 20 de marzo ás 20.00 horas no auditorio da biblioteca e haberá tamén un recital de Andy da Fonte, Sara Dieste, Melina Parada e Jonatan Jorge Guille

Patricia Lojo, esquerda, na presentación dos actos. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

O Concello da Pobra do Caramiñal celebrará este venres, 20 de marzo, ás 20.00 horas, o Día Mundial da Poesía, unha iniciativa que chega tras o éxito das dúas edicións anteriores e co que se busca seguir achegando este xénero literario á veciñanza. 

O evento terá lugar no auditorio da biblioteca e contará coa participación especial da soprano Esperanza Mara, que ofrecerá unha actuación cunha voz e unha posta en escena únicas. 

O recital poético estará protagonizado polas voces de Andy da Fonte (A Pobra do Caramiñal), Sara Dieste (A Pobra do Caramiñal), Melina Parada (Ribeira) e Jonatan Jorge Guille (Lugo), que compartirán diferentes textos e creacións. 

A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, explicou que esta actividade “xurdiu dunha idea que fomos traballando pouco a pouco” e que ten como obxectivo “poñer en valor e potenciar o talento local, contando con persoas da contorna para protagonizar o recital”. 

Segundo indicou a edil, esta celebración serve para “dar a benvida á primavera”, xa que cada ano o municipio abre simbolicamente a estación coa conmemoración deste día, que se celebra oficialmente o 21 de marzo. 

Ademais, o acto incluirá ao remate micro aberto, no que as persoas asistentes poderán participar lendo poemas. 

Lojo convidou á veciñanza a achegarse ao auditorio da biblioteca para participar nesta cita cultural, destacando que “a poesía sempre está acompañada de momentos especiais”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents