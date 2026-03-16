El pregón de Carlos Álvarez, canónigo de la Catedral, da paso a los actos de la Semana Santa en O Son

La iglesia parroquial de San Vicente de Noal acogió la presentación de los actos litúrgicos que se llevarán a cabo en Porto do Son en la Semana Santa 2026.

En el acto, el párroco, José Ramón Jorge Mosquera, presentó a Francisco, sacerdote de Camerún que se incorpora a la Unidad Pastoral del municipio.

José Ramón Jorge Mosquera, derecha, presentando a Francisco, sacerdote que se incorpora a la Unidad Pastoral de Porto do Son. / Cedida

El pregón este año corrió a cargo de Carlos Álvarez Varela, canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela y párroco de San Miguel dos Agros (Santiago).

A continuación, Juan Pérez Pouso, miembro de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor, presentó el cartel y los actos litúrgicos, e informó que se modifican algunos recorridos en las procesiones para evitar procesionar por la carretera general. Se trata de los de la tarde del Jueves Santo y la noche del Viernes Santo.

A la presentación asistieron también la teniente de alcalde de Porto do Son, María Maroñas Sóñora, y los concejales José Luis Lijó Parada, Alicia Mª Martínez Maneiro y Magdalena Pérez Millares, así como el sacerdote Antonio Vila Brión, que recibirá un homenaje el día 27 de abril.

En cuanto a la programación, el Viernes de Dolores (27 de marzo) a las 18.00 horas en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal tendrá lugar la misa en honor a la Virgen de los Dolores y en memoria de los cofrades fallecidos.

El Domingo de Ramos (29 de marzo) a las 11.00 horas en la Plaza de España se producirá la bendición de las palmas y los ramos, para posteriormente salir en procesión hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Noal, donde tendrá lugar la misa.

El Martes Santo (31 de marzo) a las 22.00 horas será la procesión del Vía Crucis desde la capilla de la Atalaya y con regreso a la misma una vez hechas las catorce estaciones.

El Jueves Santo (2 de abril) a las 18.00 horas se oficiará la misa en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal y a las 18.45 horas, aproximadamente, será la procesión del Ecce Homo hasta la capilla de la Atalaya.

El Viernes Santo (3 de abril) a las 11.00 horas en la Plaza de España se escenificará el Santo Encuentro, saliendo en procesión a su término hasta la capilla de la Atalaya.

A las 18.00 horas en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal habrá liturgia y escenificación del Desenclavo. Al finalizar saldrá la procesión del Santo Entierro hasta la capilla de la Atalaya.

A las 23.00 horas tendrá lugar la procesión de la Soledad desde la capilla de la Atalaya hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Noal.

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El Domingo de Resurrección (5 de abril) a las 11.00 horas será la procesión de Jesús Glorioso desde la capilla de la Atalaya hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Noal, donde tendrá lugar la misa. A su paso por la Plaza de España se escenificará el Encuentro de Resurrección.