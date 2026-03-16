Ruedas tapando alcantarillas y lanchas varadas en maleza: Portos acumula deberes en Ribeira

A Portos de Galicia se le están acumulando las deficiencias en sus instalaciones de Ribeira. Y a los usuarios se les amontonan las dificultades (y hasta los peligros) para trabajar en ellas.

El tren de borrascas de los últimos meses no hizo más que empeorar el estado de algunas infraestructuras portuarias, pero lo cierto es que hay demandas de los usuarios que van camino de convertirse en históricas.

Algunas de esas deficiencias suponen un riesgo evidente para la seguridad. Desde hace unos días, un neumático de gran tamaño señaliza y delimita el hueco de una alcantarilla sin tapa en una de las entradas al puerto de Santa Uxía, en el cruce de la antigua lonja. Está, además, en el acceso a un pequeño aparcamiento de uso público.

En el puerto de Corrubedo siguen sin recolocarse las piedras desplazadas por el fuerte oleaje en el borde de la explanada.

Piedras desplazadas por el temporal en el puerto de Corrubedo. / BNG

El de A Ameixida lleva ya un mes sin iluminación, mientras que los de Corrubedo y Castiñeiras sufren frecuentes cortes de luz.

En el de Aguiño, las escaleras de piedra por las que se baja a la dársena llevan meses rotas, lo que supone un peligro para los marineros que las usan a diario.

Uno de los problemas comunes a las instalaciones portuarias ribeirenses es la falta de limpieza. En el puerto de Santa Uxía hay una zona en la que unas pequeñas embarcaciones están varadas entre maleza y basura.

Embarcaciones varadas entre maleza y basura en el puerto de Santa Uxía. / BNG

Todas estas deficiencias fueron denunciadas por el BNG, que critica "o estado de abandono e falta de mantemento das instalacións". La formación advierte además de la "falta de limpeza xeneralizada" y del mal estado del pavimento de los viales del puerto ribeirense, "que presentan un deterioro considerable".

“Estamos a falar de problemas básicos de mantemento que afectan directamente á seguridade e ao funcionamento dos peiraos. Non é aceptable que, despois de trasladar as incidencias en numerosas ocasións, a Xunta siga sen actuar. No que non falla Portos é no cobramento das súas taxas para logo deixar esmorecer as instalacións”, indican los nacionalistas.

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El BNG añade que presentó enmiendas a los presupuestos de la Xunta para 2026, planteando destinar 150.000 euros a mejoras en las instalaciones portuarias de Ribeira; "unha proposta que foi rexeitada polo Partido Popular", añade.