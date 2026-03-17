Docentes de Madrid e Rianxo intercambian experiencias en boas prácticas

Visitan o CRA para coñecer a dinámica organizativa nas aulas multigrao, a atención á diversidade ou a radio da biblioteca escolar

Jesús Álvarez, esquerda, cos docentes que participan nun encontro en Rianxo. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, recibiu este martes un grupo de cinco docentes da Comunidade Madrid que están a coñecer o sistema educativo galego nunha visita ao CRA de Rianxo.

Desenvólvese no marco do programa Observa_Acción, de intercambio de boas prácticas entre profesorado en prol da creación dunha rede de aprendizaxe profesional.

Durante a súa estadía de dúas xornadas, os profesionais madrileños visitan as diversas escolas que compoñen o colexio para coñecer a dinámica organizativa nas aulas multigrao –que agrupan alumnos de diferentes cursos–, a atención á diversidade ou o traballo que se realiza no centro rianxeiro con ferramentas como, por exemplo, a radio na biblioteca escolar.

Ademais, achéganse ao Polo Creativo do centro e o labor que se desenvolve con material tecnolóxico e manipulativo para favorecer as competencias científico-matemáticas, entre outras. Á súa vez, os profesores galegos xa visitaron o Colexio Rural Agrupado Los Olivos, en Madrid, os días 5 e 6 de marzo.

Observa_Acción desenvólvese en dúas fases: unha primeira no propio centro e con outros centros galegos e, no segundo ano de participación no programa, con centros educativos doutras comunidades e de países socios a nivel internacional.

A iniciativa forma parte de Galemundo, o programa de internacionalización do ensino da Xunta de Galicia que permite que máis de 8.300 alumnos e docentes realicen estadías en diferentes países este curso co apoio de distintas convocatorias de bolsas.

