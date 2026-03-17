Maderas Ornanda leva 35 anos fabricando en Porto do Son caixas e embalaxes con madeira de piñeiro galego
O director da Axencia Galega da Industria Forestal visitou as instalacións, onde destacou o potencial do sector
O director da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, destacou o potencial galego na transformación de madeira de piñeiro, especialmente, en sectores como o da embalaxe.
Fernández Ríos visitou en Porto do Son as instalacións de Maderas Ornanda, empresa beneficiaria das axudas Xera-Valor con máis de 35 anos de experiencia na fabricación de caixas e embalaxes con madeira de piñeiro galego.
As posibilidades de adaptación que ofrece debido ás súas características, sinalou, convérteno nun material idóneo para o seu emprego neste ámbito.
Por outra banda, lembrou que o vindeiro venres 20 de marzo pecha o prazo para solicitar as axudas da Xera para investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais. A liña, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), conta nesta convocatoria cunha dotación orzamentaria de 11 millóns de euros.
