O PSOE de Ribeira propón instalar unha pasarela na praia do Prado para mellorar a conexión peonil en Corrubedo
Uniría as rúas Prado, Atalaia, Bandariarrego e Torreiro e a Travesa do Torreiro
O PSOE de Ribeira defenderá no próximo pleno unha proposición para aprobar a construción dunha pasarela na praia do Prado, en Corrubedo, coa finalidade de conectar de maneira máis directa as rúas Prado, Atalaia, Bandariarrego e Torreiro e a Travesa do Torreiro.
Para os socialistas, trátase dunha actuación necesaria para mellorar a mobilidade peonil nun ámbito que na actualidade presenta limitacións evidentes e que obriga moitos veciños e veciñas a realizar rodeos innecesarios.
A formación subliña que esta proposta "non responde a un criterio estetico, senón á vontade de resolver unha carencia real do espazo público e avanzar nunha conexión máis cómoda, segura e accesible entre distintos puntos de Corrubedo".
“Estamos falando dunha actuación útil, pensada para o día a día da veciñanza, que permitiría mellorar de forma clara a comunicación dentro da parroquia”, sinalou o portavoz socialista, Francisco Suárez-Puerta.
Os socialistas destacan ademais que a pasarela tería unha importancia especial desde o punto de vista da accesibilidade universal, "xa que o paso por esta zona non ofrece hoxe unha alternativa axeitada para persoas maiores, con mobilidade reducida, diversidade funcional ou familias con carriños infantís".
Para o PSOE ribeirense "esta é unha actuación útil, necesaria e de impacto directo na vida diaria da veciñanza", polo que defenderá a súa aprobación no pleno.
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
- La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
- Más de 50 personas se dan de alta al día como demandantes de vivienda protegida
- El acceso a Santiago desde la autopista y la autovía de Brión seguirá cortado hasta el miércoles
- El elevado caudal de los ríos limita las capturas en el arranque de la campaña de pesca fluvial
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
- Confirmado: en Santiago puedes denunciar a tu vecino si realiza obras sin cumplir la normativa