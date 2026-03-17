O PSOE de Ribeira propón instalar unha pasarela na praia do Prado para mellorar a conexión peonil en Corrubedo

Uniría as rúas Prado, Atalaia, Bandariarrego e Torreiro e a Travesa do Torreiro

Zona na que o PSOE propón instalar unha pasarela.

Zona na que o PSOE propón instalar unha pasarela. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

O PSOE de Ribeira defenderá no próximo pleno unha proposición para aprobar a construción dunha pasarela na praia do Prado, en Corrubedo, coa finalidade de conectar de maneira máis directa as rúas Prado, Atalaia, Bandariarrego e Torreiro e a Travesa do Torreiro.

Para os socialistas, trátase dunha actuación necesaria para mellorar a mobilidade peonil nun ámbito que na actualidade presenta limitacións evidentes e que obriga moitos veciños e veciñas a realizar rodeos innecesarios.

A formación subliña que esta proposta "non responde a un criterio estetico, senón á vontade de resolver unha carencia real do espazo público e avanzar nunha conexión máis cómoda, segura e accesible entre distintos puntos de Corrubedo".

“Estamos falando dunha actuación útil, pensada para o día a día da veciñanza, que permitiría mellorar de forma clara a comunicación dentro da parroquia”, sinalou o portavoz socialista, Francisco Suárez-Puerta.

Os socialistas destacan ademais que a pasarela tería unha importancia especial desde o punto de vista da accesibilidade universal, "xa que o paso por esta zona non ofrece hoxe unha alternativa axeitada para persoas maiores, con mobilidade reducida, diversidade funcional ou familias con carriños infantís".

Para o PSOE ribeirense "esta é unha actuación útil, necesaria e de impacto directo na vida diaria da veciñanza", polo que defenderá a súa aprobación no pleno.

