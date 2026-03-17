A Pobra convida a descubrir a beleza e as curiosidades das camelias

A alameda acolle unha mostra itinerante con fotos e paneis informativos

Estefanía Ramos, centro, e Carmen Salinero. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

A alameda da Pobra acolle dende este martes a exposición A camelia no provincia da Coruña, unha mostra itinerante organizada pola Asociación Española da Camelia co financiamento da Deputación da Coruña.

Na inauguración participaron a concelleira de Turismo, Estefanía Ramos, e a presidenta da asociación, Carmen Salinero.

A exposición itinerante está formada por tótems informativos nos que se detallan curiosidades e se plasman imaxes de camelias. Nunha das caras inclúense fotografías de gran formato de personaxes galegos destacados de distintos ámbitos (como a cultura, o deporte, o cinema, a música ou o xornalismo) portando a flor da camelia en distintas posicións.

Os paneis ofrecen tamén información sobre a Ruta da Camelia de Galicia, con datos e fotografías dos xardíns da provincia que forman parte deste itinerario.

Por último, tamén conteñen contidos divulgativos baixo o formato Sabías que…?, nos que se presentan curiosidades e datos de interese sobre o mundo da camelia.

A exposición concíbese como un espazo ao aire libre que pode percorrerse de maneira amena e visualmente atractiva. Como parte da ambientación, acompañan aos paneis distintas variedades de plantas naturais de camelia en macetas de gran formato.

Esta proposta reforza a cuarta edición da Mostra da Camelia, que poderá visitarse os días 21 e 22 de marzo na sala de exposicións da Casa Mariñeira.

