MARISQUEO
Retiradas ya 30 toneladas de almejas y berberechos muertos en la ría de Noia
Los informes de la cofradía cifran la mortandad entre el 65% de la japónica y el 98% de la babosa
El pósito estima las pérdidas entre 8 y 10 millones de euros
Los mariscadores de Noia reiteraron ya cerca de 30 toneladas de bivalvos muertos debido a la cadena de borrascas, las riadas y el consiguiente descenso acusado de los índices de salinidad. De ellas, 12 toneladas (8 tractores) fueron recogidas este miércoles por mariscadores y trabajadores de la cofradía, según confirmó el patrón mayor Santiago Cruz.
Cerca de 90 personas, en su mayoría mujeres, trabajaron durante aproximadamente tres horas en el banco de O Testal para recoger manualmente las conchas que, posteriormente, fueron retiradas del arenal en tractores.
Una situación que el patrón mayor califica de «fatal». Así lo constatan también los informes elaborados por la bióloga de la cofradía, que cifran en un 98% la mortandad de la almeja babosa, un 90% del berberecho y un 65% de la variedad japónica.
El patrón mayor asegura que la retirada da las conchas es necesaria para que las larvas de almeja y berberecho se infiltren en el sustrato y favorecer así un proceso de regeneración natural del recurso.
Por su parte, Francisco Pérez, presidente de la Agrupación de marisqueo a pie de Noia, ha indicado a EFE que durante la recogida quitaron «solo la parte superficial porque debajo puede haber algo aún vivo». Señaló que no todas las conchas recogidas son de bivalvos que estuviesen en esa zona, sino que es también de marisco «que llega con las corrientes de otras partes de la ría».
Siembras de almeja
A mayores, la cofradía tiene previsto realizar una siembra de más de 1 millón de crías de almeja japónica, procedentes del criadero que gestiona el pósito. Analizarán además la evolución del desove esta primavera, porque de ello va a depender si se puede o no reactivar la campaña en otoño.
El patrón mayor asegura que eso dependerá de varios factores, como los vientos y la abundancia del plancton, claves para un buen desarrollo de la cría.
A la espera de ayudas
Mientras, los profesionales están a la espera de que la Consellería do Mar concluya sus informes y dictamine el cese de la actividad por causa de fuerza mayor para poder solicitar las prestaciones que les corresponden, a través del Instituto Social de la Marina (ISM).
De momento, es la única vía por la que podrán paliar al menos una parte de las pérdidas, que en la cofradía estiman entre 8 y 10 millones de euros, dado que los bancos marisqueros estaban repletos de cría antes de que las riadas provocasen un nuevo episodio de mortandad masiva en la ría de Muros-Noia, como ya sucediera en 2023.
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