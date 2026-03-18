Santiago Freire sigue como edil y no descarta volver a optar a la Alcaldía de Noia

Sin fecha fijada todavía para el acto de su toma de posesión, Santiago Freire Abeijón acudía este martes a su primer acto como nuevo director de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional en la provincia de A Coruña tras hacerse oficial su nombramiento.

Fue en A Coruña, para dar el pésame a familiares del operario fallecido al caer de la cubierta de un centro educativo y para interesarse por las circunstancias del fatal accidente.

En declaraciones a este diario, el exalcalde de Noia dijo que mantendrá su acta de edil y continuará al frente de la oposoicón en la Corporación. Y, aunque matiza que la decisión no dependería de él, no descarta volver a presentarse a las próximas elecciones municipales. «Eso dependerá de lo que decida la dirección de mi partido; pero ahora no es el momento de ese debate», dijo.

«Soy inspector de Sanidad Pública; ya estaba compatibilizando ese trabajo con el cargo de edil, y continuaré manteniendo esa actividad política en el ámbito local a la vez que la dirección territorial de Educación», indica.

Respecto a su nueva responsabilidad, Freire explica que su prioridad es «ponerme al día», para lo que en las próximas semanas se reunirá con personal de diferentes centros educativos, así como con representantes de ANPA y concellos «para ver las necesidades, siguiendo las directrices del conselleiro». «Quiero ver las prioridades y analizar la viabilidad de darles solución a corto, medio y largo plazo», dijo.

Freire fue regidor de Lousame entre 2003 y 2012 y, entre 2016 y 2025, de Noia. En los comicios de 2015 el PP no logró la mayoría absoluta y estuvo en la oposición hasta que en febrero de 2016 accedió a la Alcaldía tras sellar un pacto de gobierno con el NO.I.A. En agosto de 2025 pasó a liderar la oposición tras perder la Alcaldía en una moción de censura presentada por el PSOE, Marea Cidadá y el edil no adscrito Luis Alamancos.

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El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes publicó el nombramiento de Santiago Freire como nuevo director territorial de Educación, en sustitución de Indalecio Cabana, que se jubila después de 15 años en el cargo.