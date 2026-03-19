A residencia de maiores de Ribeira aumentará un 20% a capacidade prevista para acadar as 120 prazas
A parcela elixida, no lugar de Cruxeiras, conta con zonas verdes e vistas ao mar
A nova residencia pública para persoas maiores de Ribeira disporá dun total de 120 prazas, un 20% máis das previstas no proxecto inicial.
A Xunta de Galicia traballa xa na redacción das bases técnicas para poder licitar canto antes a redacción do proxecto para a construción deste equipamento, que dará servizo ás familias de Ribeira e dos concellos veciños do Barbanza.
Convenio de cesión dos terreos
Pola súa parte, o Concello ribeirense está xa a elaborar o convenio de cesión á Xunta dos terreos nos que se levantará o futuro centro residencial: unha parcela de propiedade municipal situada no lugar de Cruxeiras, que cumpre con todos os requisitos para levar a cabo esta actuación comprometida polo Goberno galego.
A parcela seleccionada conta con zonas verdes e está próxima ao parque de San Roque, un dos pulmóns verdes de Ribeira. Trátase dunha zona ben comunicada, próxima ao núcleo urbano e con vistas ao mar.
- La Xunta nombra a Santiago Freire, exalcalde de Noia, director territorial de Educación en A Coruña
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
- Ni Mondariz ni Ribadavia: este es el pueblo gallego que irá al Grand Prix
- O Son do Camiño desvela el cartel por días y suma a tres nuevos artistas
- De abrir solo un mes a volver sin fecha en Santiago: el giro del restaurante cubierto con 800 paneles de abeja
- Cuando la Xunta buscó petróleo en la costa de Galicia en los 90: 'Nuestra consellería solo tenía dinero para perforar una vez
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”