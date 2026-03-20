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Ana Peleteiro desvela cómo será la casa de sus sueños y sorprende con sus “vecinas”
Ana Peleteiro abre las puertas de su casa soñada en Ribeira: tres plantas con mucha luz, piscina, cancha de baloncesto, patio inglés y, sobre todo, cercanía con los suyos
Ana Peleteiro ha mostrado por fin, para alegría de sus seguidores, cómo será la casa que está construyendo junto a su pareja, Benjamín Compaoré, en su Ribeira natal.
Para ello, la atleta gallega ha compartido un pequeño house tour en su canal de YouTube, en el que va explicando cómo será la distribución de la casa, el estado de las obras y otros detalles sobre la que será la casa de sus sueños.
“Llevamos metidos en este proyecto desde 2023”, empieza explicando la atleta, para reconocer que encontrar el terreno no fue nada fácil. Tenían claro lo que buscaban: “Queríamos que estuviese cerca del centro… que pudiésemos ir andando”. Y fue finalmente su padre quien lo encontró: una parcela de 3.000 metros cuadrados, a cinco minutos del centro y a apenas unos 200 metros de la playa en Ribeira.
Tres plantas, exterior, piscina y más
La ubicación es uno de los platos fuertes de la casa y algo con lo que están "encantados". "Hay mucha tranquilidad y sobre todo mucha privacidad, que era para nosotros algo esencial", confiesa Peleteiro segundos antes de empezar con el tour enseñando el amplio jardín, que contará, entre otras cosas, con "una canchita de básquet para que los niños jueguen".
La orientación también jugó un papel clave durante la elección del terreno y permitirá que en la casa dé siempre el sol. "Ganamos muchísima luz en toda la casa y muchísima privacidad", dice al respecto.
En cuanto a la casa, será de tres plantas, exterior y con grandes ventanales. Además de la cancha de baloncesto, la vivienda contará con terraza, piscina, jardín, oficina, cocina exterior, zona de juegos y patio interior. Sobre este último, confiesa que la casa "estará direccionada hacia él", un espacio pensado para que los niños jueguen y que además les permitirá "supervisar".
Ana continúa mostrando dónde irá la cocina, el salón, la oficina o la cocina exterior. Otra de las grandes zonas que tendrá su casa se sitúa en la zona baja, en la que "va a estar todo lo que es el gimnasio, un bar para ver el fútbol, la lavandería, un baño y una habitación más de invitados", explica Peleteiro.
Pero lo más curioso de la planta baja es el patio inglés, que permitirá la entrada de luz natural, algo muy poco habitual en sótanos. Finalmente, muestra la planta superior, en la que se situarán los dormitorios, haciendo especial hincapié en cómo serán las habitaciones de las hijas, de su hijo y la gran suite principal para ella y su pareja.
Sus "vecinas"
Pero si hay un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus fans son las "vecinas" que tendrán en una de las parcelas colindantes. "Tenemos estas vecinas tan monas. Van a ser mis vecinas todos los días, me encanta", explica Peleteiro en alusión a las vacas que pastan en la finca de al lado.
Unas vecinas de las que se muestra encantada. De hecho, en vez de construir un muro alto o poner árboles, pondrán un pequeño muro y algún arbusto "pero no quiero perder las vistas a este terreno", confiesa.
"Un sueño cumplido"
"Hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo", explica luego de acabar con el house tour de lo que, para ella es ya "un sueño cumplido".
Porque si en algo incide la atleta es en poder crear la casa de sus sueños "tan cerca de casa mis padres". Todo un lujo, al que se suma poder "vivir cerca de tus amigos de tu familia y en un paraíso como es Galicia", finaliza.
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