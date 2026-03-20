Cultura Situada: ¿Qué planean los vecinos de Baroña con su nuevo 'laboratorio'?

El local social de la comunidad de montes de Baroña (Porto do Son) acogerá este sábado 21 al mediodía la presentación del proyecto LABxCultura Situada, que fue seleccionado en la convocatoria de la RILCC (Red Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria y Ruralidad) en el marco de un programa de laboratorios culturales de España y Portugal.

El objetivo de este laboratorio ciudadano es recuperar, cultivar y activar el patrimonio biocultural de Baroña, es decir, el patrimonio material e inmaterial de la parroquia.

"No podemos dejar perder toda la sabiduría, conocimientos y experiencias de nuestros mayores, para transmitírselos a los más jóvenes", explica Ovidio Queiruga, presidente de la entidad.

La iniciativa consiste en hacer, de manera participativa y abierta, diferentes talleres para aprender oficios tradicionales, hablar sobre la gestión del territorio en el pasado, conocer lo manejo de ciertas infraestructuras abandonadas, etc.

"La idea es fomentar una mayor sensibilidad sobre nuestro ámbito rural, lo que permitirá cuidarlo y respetarlo para el futuro.

Dos alumnos del CEIP Plurilingüe de Baroña en una actividad sobre recolección de uvas organizada por la comunidad de montes. / Cedida

La comunidad de montes pretende que los proyectos o ideas a desenrollar sean demandados por los vecinos y colaboradores, por lo que se abrirá un plazo de aportación de ideas y se hará una selección de personas que quieran participar en el proceso.

En base al cronograma establecido, el próximo día 11 de abril comenzará la recogida de propuestas, y el 30 de ese mes se seleccionarán, puntuando en función de las que mayor impacto tengan en el territorio y de la interacción que generen entre vecinos y vecinas de diferentes generaciones.

Entre mayo y junio se llevarán a cabo los talleres, que servirán también para crear redes de cooperación social en cuestiones como la restauración ecológica, la recuperación de materiales y técnicas tradicionales o la salud comunitaria.

Finalmente, se hará en el mes de julio un evento final para mostrar los resultados. "Buscamos la participación activa de personas de todas las edades para generar un espacio intergeneracional de memoria y experimentación colectiva", señala Queiruga.

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Para llevar a cabo este apasionante proyecto, la entidad cuenta con la colaboración de la asociación Grigri de Madrid y de Hadriana Casal, que ayudarán tutorizando todo el proceso.