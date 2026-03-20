Sin rastro de siete perros con pedigrí robados en Rianxo: su dueño ofrece recompensa y sopesa contratar a un detective

La Guardia Civil tiene abierta una investigación para esclarecer el robo de siete perros con pedigrí ocurrido el pasado 8 de diciembre en la localidad de A Bacariza, en Rianxo.

Se trata de siete canes (cinco hembras y dos machos) de la raza Petit Basset Griffon (de la que no hay muchos ejemplares en España). El Petit Basset Griffon es un perro de caza francés de baja estatura y pelaje tupido; es un vivaz sabueso de carácter alegre y constitución robusta.

A Brisa, Barbie, Nube, Ratín, Luna, Turbo y Ron se los llevaron de madrugada tras forzar el cierre que delimita la propiedad de Fran Miguéns, que reside a unos 300 metros de allí.

"Fueron a tiro fijo y ex profeso para llevarse los perros", relata. Y así lo cree porque "soy albañil y guardaba allí valioso material que no se llevaron", indica. Sí robaron, además de los perros, tres collares de localización, valorados en unos 700 euros. "Por el lugar por el que accedieron y por cómo entraron, estoy convencido de que, o conocían el lugar, la existencia de los perros y mis rutinas diarias, o alguien les dio indicaciones sobre cómo y cuándo hacerlo", explica.

Los ladrones rompieron la valla perimetral para acceder al lugar en el que estaban los perros. / Cedida

A Fran le cuesta conciliar el sueño desde entonces. La incertidumbre y, sobre todo, la ausencia de sus fieles mascotas, le llevaron a activar todos los resortes a su alcance para poder recuperarlos. Además de difundir imágenes de los siete canes en las redes sociales y de presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, Fran ofrece una recompensa a quien facilite información que conduzca a la localización de los animales, e incluso sopesa la posibilidad de contratar a un detective privado. "Creo que se podría hacer más en la investigación", lamenta.

Una investigación que, según indica, no avanza. Los animales (de entre dos y cinco años) tienen microchip.

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Algunos de los siete perros robados participaron en importantes campeonatos, e incluso ganaron certámenes estatales de rastro. Pero, más allá del valor emocional que tienen para su dueño, estos canes tienen también un precio. Su dueño los adquirió en Francia y, según asegura, "están valorados en más de treinta mil euros".