Ribeira celebrará cunhas xornadas os 120 anos do título de cidade, outorgado por Alfonso XIII
Intervirán Xosé Luís Axeitos e Clodio González, da RAG, o historiador Antonio González e o xornalista e cronista oficial ribeirense Xosé María Fernández Pazos
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, presentou os actos do 120 aniversario da concesión do título de cidade a este municipio por parte do rei Alfonso XIII. O primeiro acto, de carácter institucional, terá lugar este luns 23 ás 19.00 horas no auditorio municipal, e nel o xornalista Xosé María Fernández Pazos tomará posesión de maneira oficial como cronista oficial de Ribeira (foi nomeado en 2023). A música chegará da man do pianista Miguel González Maceiras e do grupo tradicional Os Liantes.
A continuación, na Praza do Centenario (situada a carón do auditorio) recolocarase o monólito que fora inaugurado polas Súas Maxestades don Juan Carlos e dona Sofía o quince de xullo de 2006 con motivo do centenario do outorgamento do título de cidade.
Xa o martes 24, ás 19.00 horas, dará comezo no auditorio a primeira edición das Xornadas Históricas de Ribeira, que se prolongarán ata o 27 de marzo e que abrirá Fernández Pazos para falar sobre Manuel Lustres Rivas, mestre de xornalistas e referente do galeguismo ribeirense.
O mércores 25, o cronista oficial de Cenlle e membro da Real Academia Galega Clodio González Pérez disertará sobre un estudo artístico e histórico dos cruceiros de capela do concello de Ribeira.
O xoves 26 será a quenda do historiador e director do Museo Valle-Inclán da Pobra, Antonio González Millán, que falará sobre a presenza dos Valle-Inclán en Ribeira.
E o venres 27 o relatorio correrá a cargo de Xosé Luís Axeitos (membro da RAG), sobre o historiador Xosé Ramón Barreiro Fernández.
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
- La ley de nietos impulsa la diáspora gallega a máximos históricos: más de 563.000 inscritos en el exterior
- Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Renfe modificará el trayecto de los trenes entre Santiago y Vigo Guixar durante al menos un mes
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- El Consello de Contas advierte: la Zona de Bajas Emisiones de Santiago debe revisar su diseño para evitar un cumplimiento 'meramente formal
- Rodada en Galicia y protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera: así es la nueva película de acción de Prime Video