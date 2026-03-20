A Xunta inicia tarefas de limpeza en dous quilómetros de cauces fluviais de Ribeira
Actuará nos ríos Artes, Listres e Chemiso e en dous regos
A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está a executar actuacións de conservación e mantemento fluvial en preto de dous quilómetros en varios ríos no concello de Ribeira.
As tarefas, que xa foron comunicadas ao Concello, desenvolveranse nun tramo de algo máis de medio quilómetro no río Artes, ao seu paso pola parroquia de San Martiño de Oleiros; en 300 metros do río Listres á altura de San Paio de Carreira; e en preto de 350 metros do río Chemiso, en San Pedro de Palmeira.
No caso desta última parroquia, tamén se actuará en algo máis de 400 metros do rego das Saíñas. A maiores tamén se realizarán tarefas en máis de 360 metros dun rego sen nome na parroquia de Santa Uxía de Ribeira.
Os traballos, que se prolongarán durante tres semanas, consisten na retirada de árbores caídas e biomasa presente na canle fluvial para evitar atoamentos, rozas puntuais e selectivas nos accesos á canle, e eliminación de especies exóticas invasoras. As actuacións realizaranse coa aplicación de motoserras, rozadoiras e outras ferramentas manuais, que contarán co apoio de maquinaria de maiores dimensións como unha carretilla.
Unha vez finalizadas as obras programadas polo organismo hidráulico dependente do Executivo galego, estes tramos fluviais quedarán despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluída das augas.
Augas de Galicia desenvolve estas accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa e nas zonas de acceso e protección. Neste caso trátase ademais do mantemento de zonas catalogadas como de alto risco potencial significativo de inundación.
O fin último dos traballos é mellorar os leitos fluviais para favorecer as condicións naturais do ecosistema dos ríos, actuando nas áreas nas que a Xunta ten competencias, fóra das tramas urbanas fluviais de responsabilidade municipal.
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
- Renfe modificará el trayecto de los trenes entre Santiago y Vigo Guixar durante al menos un mes
- La ley de nietos impulsa la diáspora gallega a máximos históricos: más de 563.000 inscritos en el exterior
- El Consello de Contas advierte: la Zona de Bajas Emisiones de Santiago debe revisar su diseño para evitar un cumplimiento 'meramente formal
- Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota
- Una famosa gallega inicia las grabaciones de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’
- Galicia lanza una nueva tarjeta sanitaria virtual para usar en todos los centros de salud y farmacias de España: 'Es totalmente equivalente a la física
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes