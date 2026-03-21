EXPOSICIÓN
A Casa Mariñeira da Pobra do Caramiñal acolle á cuarta Mostra da Camelia
Compleméntase cunha mostra fotográfica dos alumnos do colexio Pilar Maestú Sierra
A sala de exposicións da Casa Mariñeira da Pobra do Caramiñal acolle esta fin de semana a cuarta edición da Mostra da Camelia, que pode visitarse de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.30 horas.
A iniciativa xurdiu da man da concellería de Turismo, Estefanía Ramos, José Ramón Teixeira e Marisol Cameán, dous afeccionados ao cultivo da camelia que promoveron a organización e fomentaron a participación da veciñanza.
Co obxectivo de mostrar a beleza e a riqueza das diversas especies na contorna, na exposición participan algo máis de 15 colaboradoras que achegan as súas flores, procedentes da Pobra e de concellos veciños como Boiro ou Rianxo.
Ademais, trinta nenos e nenas do colexio Pilar Maestú Sierra forman parte da mesma cunha mostra de fotografías da camelia.
Así mesmo, durante o evento haberá un posto de venda de doces elaborados con aceite de camelia.
