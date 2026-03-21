Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

ACTO 8M

A científica María Mayán reivindica en Porto do Son o papel das mulleres na ciencia

Subliñou a importancia dos cribados para a detección precoz do cancro

María José Torres, esquerda, Luis Oujo e María Mayán no encontro en Porto do Son. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

Porto do Son acolleu unha emotiva e inspiradora charla-coloquio protagonizada pola prestixiosa científica María Mayán. O acto enmarcouse na programación especial de actividades organizadas con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

O encontro, que foi conducido polo alcalde, Luis Oujo, contou tamén coa participación de María José Torres Calo, presidenta da Asociación Española Contra o Cancro (AECC) de Porto do Son, quen acompañou á investigadora nesta xornada de divulgación e concienciación.

Importancia dos cribados

Durante a súa intervención, María Mayán incidiu de xeito especial na vital importancia dos cribados para a detección precoz do cancro, así como nos últimos e esperanzadores avances científicos enfocados á busca dunha cura. A investigadora quixo achegar a ciencia á veciñanza, compartindo a súa propia traxectoria e explicando os motivos que a impulsaron a elixir a carreira científica.

Coller forzas en Queiruga

No terreo máis persoal, Mayán conectou cos asistentes ao destacar o seu forte arraigo á terra, confesando que sempre que pode volve á súa parroquia de Queiruga para "coller forzas".

A científica pechou a intervención cun sentido repaso polas principais mulleres científicas da historia, reivindicando as súas figuras como unha verdadeira fonte de inspiración para as novas xeracións.

Como colofón a este acto de recoñecemento á figura de Mayán como Refer8mte sonense, o alcalde fíxolle entrega da insignia do Concello, "en sinal de orgullo, respecto e agradecemento por levar o nome de Porto do Son na vangarda da investigación científica".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
