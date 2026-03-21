CAMPAÑA
«EuConZernadas»: un clamor político e veciñal en Lousame
O escritor Xosé M. Rivas Troitiño doou sete tomos das obras orixinais do cura de Fruime
Pardo de Neyra : «Foi unha figura de excepción»
«#EuConZernadas». Esta foi a frase máis repetida na Casa da Cultura Santeiros de Chave de Lousame durante a presentación da campaña Zernadas de Castro’27, coa que o Concello lousamiá busca promover ante a Real Academia Galega a candidatura do cura de Fruime como homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2027, que coincide co 250 aniversario da súa morte.
O alcalde, Esteban Ares, destacou que Zernadas de Castro «non é pasado, é a orixe. Nos séculos escuros el defendía a Galicia, o galego e a nosa identidade. Era unha actitude heroica, porque pensaba en Galicia cando Galicia aínda estaba por pensar. E iso non o podemos esquecer».
Por iso, asegurou que «o que propoñemos, con toda a serenidade institucional e convicción, é que é hora de que a Real Academia Galega xire a súa vista cara este ilustre persoeiro, o precursor do galeguismo. E o facemos cunha gran honra e unión política, veciñal e de traballo».
O xornalista e escritor Xosé Manuel Rivas Troitiño fixo doazón dos «sete tomos orixinais das obras completas de Diego Antonio Zernadas de Castro aos veciños e veciñas de Fruíme, para que poidan ler, desfrutar e agradecer a quen tanto loitou con palabras para defender a Galicia e aos galegos en tempos duros e escuros».
Pola súa banda, Xulio Pardo de Neyra explicou que «o cura de Fruime foi unha figura de excepción», xa que «incorporou as letras galegas ao roteiro da lírica do barroco europeo». Ademais, puxo en valor o seu papel como precursor do xornalismo en Galicia. n
- La ley de nietos impulsa la diáspora gallega a máximos históricos: más de 563.000 inscritos en el exterior
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota
- Más de un tercio de la superficie agraria gallega está abandonada o sin aprovechamiento
- Rodada en Galicia y protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera: así es la nueva película de acción de Prime Video
- Hallado el cuerpo sin vida de un varón en una vivienda de la avenida de Ferrol, en Santiago
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes