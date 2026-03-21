GASTRONOMÍA
Segunda ronda de tapeo de productos del mar desde A Pobra hasta Portosín
Marta Villaverde destacó que la iniciativa refuerza la conexión entre el sector pesquero y la restauración
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó en la segunda edición gastronómica Da Pobra a Portosín, tapeando polo mar, un evento que busca poner en valor los productos del mar de Galicia y dinamizar la hostelería y el turismo.
Villaverde destacó la importancia de este tipo de propuestas para promover el consumo de pescado y marisco, así como para reforzar la conexión entre el sector pesquero y la restauración. «Eventos como este permiten acercar a la ciudadanía la calidad y diversidad de los productos de nuestro mar, al tiempo que se impulsa la economía local», señaló.
Tres fines de semana
La iniciativa se desarrolla durante tres fines de semana -14, 21 y 28 de marzo- en A Pobra, Ribeira y Porto do Son, donde varios establecimientos hosteleros ofrecerán tapas elaboradas con productos del mar -mejillón, atún y anchoa-, combinando tradición e innovación culinaria.
El recorrido gastronómico pretende también fomentar el conocimiento del patrimonio marinero de la zona y atraer visitantes durante los días de celebración. Por eso, la conselleira exaltó el trabajo de los profesionales del mar y de la hostelería, subrayando que "el éxito de estas iniciativas es consecuencia de la colaboración entre Administración, sector pesquero y empresarios locales".
Cita gastronómica de referencia
La segunda edición de Da Pobra a Portosín, Tapeando polo Mar aspira a consolidarse como una cita gastronómica de referencia en la comarca, contribuyendo a la promoción del producto pesquero gallego y a la dinamización económica del litoral.
La iniciativa se inició en el 2025 luego de la colaboración entre las asociaciones de empresarios de A Pobra y Azul de Portosín, y de la hostelería de Ribeira.
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