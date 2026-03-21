Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

GASTRONOMÍA

Segunda ronda de tapeo de productos del mar desde A Pobra hasta Portosín

Marta Villaverde destacó que la iniciativa refuerza la conexión entre el sector pesquero y la restauración

La conselleira do Mar, segunda izquierda, en el acto inaugural de las jornadas.

La conselleira do Mar, segunda izquierda, en el acto inaugural de las jornadas. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó en la segunda edición gastronómica Da Pobra a Portosín, tapeando polo mar, un evento que busca poner en valor los productos del mar de Galicia y dinamizar la hostelería y el turismo.

Marta Villaverde probando unha das tapas elaboradas na Pobra.

Marta Villaverde probando una de las tapas elaboradas en A Pobra. / X. G.

Villaverde destacó la importancia de este tipo de propuestas para promover el consumo de pescado y marisco, así como para reforzar la conexión entre el sector pesquero y la restauración. «Eventos como este permiten acercar a la ciudadanía la calidad y diversidad de los productos de nuestro mar, al tiempo que se impulsa la economía local», señaló.

Tres fines de semana

La iniciativa se desarrolla durante tres fines de semana -14, 21 y 28 de marzo- en A Pobra, Ribeira y Porto do Son, donde varios establecimientos hosteleros ofrecerán tapas elaboradas con productos del mar -mejillón, atún y anchoa-, combinando tradición e innovación culinaria.

El recorrido gastronómico pretende también fomentar el conocimiento del patrimonio marinero de la zona y atraer visitantes durante los días de celebración. Por eso, la conselleira exaltó el trabajo de los profesionales del mar y de la hostelería, subrayando que "el éxito de estas iniciativas es consecuencia de la colaboración entre Administración, sector pesquero y empresarios locales".

Cita gastronómica de referencia

La segunda edición de Da Pobra a Portosín, Tapeando polo Mar aspira a consolidarse como una cita gastronómica de referencia en la comarca, contribuyendo a la promoción del producto pesquero gallego y a la dinamización económica del litoral.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa se inició en el 2025 luego de la colaboración entre las asociaciones de empresarios de A Pobra y Azul de Portosín, y de la hostelería de Ribeira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents