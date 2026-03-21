Solicitan 12 años de prisión para el joven de Santiago que agredió a palazos a su madre en O Pindo

La Audiencia Provincial juzgará el martes, día 24, al joven que en abril de 2023 apaleó a su madre en O Pindo (Carnota), para el que la Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión por un delito de intento de asesinato.

Los hechos tuvieron lugar el 20 de abril de 2023 después de que el acusado, que residía en Santiago, se trasladase unos días antes, por razón de asuntos médicos, a la vivienda de su madre.

Cuándo la mujer regresó a casa ese día, en torno a las 17.00 horas, se encontró con las puertas y ventanas de la casa cerradas. El procesado, oculto en la oscuridad del vestíbulo, "agarró fuertemente a su madre y la empujó hacia el interior de la vivienda", relata el Fiscal.

Golpes múltiples

El joven cerró la puerta de entrada y, "seguida y rápidamente, con ánimo de acabar con la vida de su madre", utilizando una pala con mango de madera, comenzó a propinar fuertes y repetidos golpes a la mujer en la cabeza, hombros y manos.

No cesó en su agresión hasta que intervino un familiar que había observado como el acusado introducía violentamente a su madre en la vivienda, por lo que acudió en su auxilio. Accedió a la casa valiéndose de las llaves que la mujer había dejado en la parte exterior de la puerta y, una vez dentro, mientras el joven seguía golpeando a su madre, "que yacía en el suelo", empujó al procesado para evitar que continuase con su acción.

La mujer sufrió una contusión craneal leve, erosiones en cuero cabelludo, una herida inciso-contusa y una contusión en un hombro y en la mano derecha.