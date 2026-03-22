CELEBRACIÓN
Máis de 250 veciños de Lousame na sexta Xuntanza de Maiores
O alcalde, Esteban Ares, subliñou que "estes encontros fan unión e fan pobo"
Preto de 250 veciños e veciñas, maiores de sesenta anos, déronse cita na VI Xuntanza de Maiores do Concello de Lousame, que tivo lugar este domingo no restaurante O Trapeiro. O dúo Aires de Broña puxo a nota musical antes de iniciarse o xantar e protagonizou o baile posterior.
O encontro estivo presidido polo alcalde, Esteban Ares García; e polo xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez. Un acto no que estiveron acompañados polos concelleiros de Servizos Sociais, Silvia Agrafojo; Obras, Ramón Martínez; Deportes, Mariel Agrafojo; e Seguridade Viaria, José Antonio Ces; así como polos voceiros dos grupos municipais do PSOE, Juan José Prego, e do BNG, Anxo Moledo.
Esteban Ares destacou que "para min é a primeira vez que presido esta xuntanza e é unha alegría ver tanta xente aquí. Penso que é un acto moi bonito e que hai que manter ano tras ano porque estas xuntanzas fan unión e fan pobo".
Así mesmo, tivo palabras de agradecemento e solicitou un gran aplauso dos presentes para os técnicos municipais e as voluntarias europeas que se encargaron da loxística do evento.
Máis e mellores servizos
Pola súa banda, Perfecto Rodríguez ofreceu ao Concello a colaboración da Xunta de Galicia "para seguir traballando para que as persoas maiores teñan máis e mellores servizos".
Felicitou ademais ao Concello de Lousame "por seguir organizando un ano máis unha xuntanza de maiores, un dos eventos máis importantes porque é un recoñecemento a toda unha vida de traballo e, grazas a ese traballo, hoxe temos os servizos que temos. Que o Concello dedique cando menos un día ao ano para recoñecer o seu labor creo que é de xustiza".
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Más de un tercio de la superficie agraria gallega está abandonada o sin aprovechamiento
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival
- La carrera por hacerse cargo del transporte urbano de Santiago se decide entre cinco empresas
- El restaurante de Santiago que prohíbe la pizza en su cocina: 'No somos los italianos que te encuentras por ahí
- Teo avanza en las expropiaciones para dotar al entorno de A Ramallosa con su primer polígono