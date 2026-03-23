EDUCACIÓN
A ANPA do CEIP O Grupo de Ribeira reitera as demandas de recursos humanos e melloras estruturais
Solicita unha reunión co novo director territorial Santiago Freire
A ANPA Santa Uxía do CEIP O Grupo de Ribeira remitiu un escrito ao novo director territorial de Educación, Santiago Freire, para solicitarlle que "teñan en conta as nosas peticións en materia de recursos humanos para o curso vindeiro e en materia de obras de mellora e equipamentos para o colexio a curto prazo".
Pídenlle ademais unha resposta "por escrito" e que lles concenda unha reunión para abordar "moitas cuestións" das que non obtiveron resposta dende o o mes de setembro.
Persoal especialista
Entre as demandas, da asociación de nais e pais, está o reforzo do persoal especialista para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), "porque non é suficiente para o alumnado que temos (un cento de alumnos diagnosticados)", así como a falta dun mestre de apoio para o desdobre "ao que tiñamos dereito nos sextos de Primaria".
Sinalan ademais que o CEIP O Grupo "é o principal colexio público de Ribeira e atópase totalmente masificado, nunhas instalacións obsoletas, que datan de 1949 e non tiveron ningún tipo de reforma integral en décadas, algo que debería solucionarse á maior brevidade".
Melloras estruturais
Respecto das melloras estruturais, a ANPA demanda "con urxencia" a obra da cuberta do edificio de Infantil, o envolvente térmico do edificio principal, e a reforma do edificio da vella comisaría da Policía Nacional, "agora cedido á Xunta, para poder dotar de novas aulas ao colexio".
Tamén considera necesario reformar a pista polideportiva, o patio exterior e o pavillón deportivo.
