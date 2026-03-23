COOPERACIÓN
Tres colexios de Rianxo selan un irmandamento con escolas do Sáhara
Os alumnos elaboraron materiais educativos para enviarlle aos campamentos de Tindouf
O CEIP Ana Mª Diéguez de Asados, o CEP Xosé Mª Brea Segade de Taragoña e o CEIP A.D.R. Castelao de Rianxo veñen de irmandarse este curso con tres centros escolares dos campamentos de refuxiados saharauís en Tindouf.
O irmandamento é un proxecto da Comisión de Ensino da Asociación Galega de Solidariedade co Pobo Saharaui en colaboración co Ministerio de Educación da Republica Árabe Saharaui Democrática.
Xogos, libros, guías e vídeos
O alumnado dos tres colexios elaborou materiais educativos para enviar ao Sáhara. Cada centro escolleu o tipo de material a elaborar: xogos de mesa, libros, dicionarios en imaxes, guías de Rianxo, vídeos presentando o seu centro.
Tres paquetes con traballos do alumnado rianxeiro viaxarán aos campamentos de refuxiados saharauís a finais de marzo da man dos voluntarios da Comisión de Ensino de Sogaps e serán entregados nas escolas do asentamento de Bojador. E desde o Sáhara viaxarán cara a Rianxo outros tres paquetes con traballos escolares de nenos e nenas saharauís.
