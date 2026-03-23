Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

COOPERACIÓN

Tres colexios de Rianxo selan un irmandamento con escolas do Sáhara

Os alumnos elaboraron materiais educativos para enviarlle aos campamentos de Tindouf

Escolares de Rianxo elaborando os materiais que enviarán ao Sáhara. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

O CEIP Ana Mª Diéguez de Asados, o CEP Xosé Mª Brea Segade de Taragoña e o CEIP A.D.R. Castelao de Rianxo veñen de irmandarse este curso con tres centros escolares dos campamentos de refuxiados saharauís en Tindouf.

O irmandamento é un proxecto da Comisión de Ensino da Asociación Galega de Solidariedade co Pobo Saharaui en colaboración co Ministerio de Educación da Republica Árabe Saharaui Democrática.

Xogos, libros, guías e vídeos

O alumnado dos tres colexios elaborou materiais educativos para enviar ao Sáhara. Cada centro escolleu o tipo de material a elaborar: xogos de mesa, libros, dicionarios en imaxes, guías de Rianxo, vídeos presentando o seu centro.

Tres paquetes con traballos do alumnado rianxeiro viaxarán aos campamentos de refuxiados saharauís a finais de marzo da man dos voluntarios da Comisión de Ensino de Sogaps e serán entregados nas escolas do asentamento de Bojador. E desde o Sáhara viaxarán cara a Rianxo outros tres paquetes con traballos escolares de nenos e nenas saharauís.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents