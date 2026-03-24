INCLUSIÓN
Ambar forma futuros profesionais da restauración en Porto do Son
O obxectivo é mellorar a empregabilidade de persoas con discapacidade
O Viveiro de Empresas do Concello de Porto do Son, acolle un ciclo formativo impulsado pola Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional para formar futuros auxiliares de camareiro, axudantes de bar e auxiliares de colectividades e empregados de establecementos de restauración.
O alumnado e docentes recibiron a benvida e folgos por parte da tenente de alcalde de Porto do Son, María José Maroñas. Asistiron tamén Milagros Rey, presidenta de Ambar; Daniel Tojo, orientador laboral, e Jessica Estévez, técnica de emprego da asociación.
Esta formación está cofinanciada pola Fundación ONCE e polo Fondo Social Europeo (FSE) a través da Convocatoria de Axudas Económicas para a Selección de Operacións para o Reforzo da Empregabilidade para Persoas con Discapacidade Uno a Uno no marco do Programa FSE+ de Inclusión Social (PIN) - Ano 2025-2026
