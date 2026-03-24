INFRAESTRUTURAS
Educación instalará un ascensor o colexio Castelao de Rianxo
A consellería está a investir máis de 8,5 M€ nos centros de Barbanza
A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP vén de solicitar licenza ao Concello de Rianxo para instalar un ascensor no Colexio Alfonso D. Rodríguez Castelao. O importe estimado da obra é de preto de 118.000 euros, cifra que se ratificará unha vez sexa licitado posteriormente.
Esta intervención sumarase á rehabilitación integral que a Xunta acometeu neste centro, no marco do Plan de nova arquitectura pedagóxica, cun investimento de 1 M€, que abrangueu o cambio de fiestras e persianas, o illamento térmico da fachada con sistema SATE e o cambio de cuberta, entre outras actuacións.
Cómpre salientar que a Consellería de Educación está a investir máis de 8,5 M€ na mellora dos centros de Barbanza ao abeiro deste plan. Non en balde, neste momento está en licitación por máis de 1,1 M€ a obra de rehabilitación integral do Colexio Plurilingüe Praia Xardín de Boiro.
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