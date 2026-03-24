PROGRAMACIÓN
Noia complementa a Semana Santa con propostas de ocio, cultura e natureza
O Concello busca consolidarse como un destino turístico con opcións para todos os públicos
O Concello de Noia presenta por primeira vez unha programación de Semana Santa cun enfoque claro na promoción turística, apostando por unha oferta variada que combina lecer, cultura, natureza e tradición.
O alcalde, Francisco Pérez, puxo en valor o traballo realizado e destacou o potencial do destino. "Queremos que Noia se consolide como un destino con múltiples opcións para todos os públicos, onde se poida gozar do noso entorno marítimo, da natureza e dun patrimonio cultural e histórico de primeiro nivel. Esta programación vai nesa liña."
Andainas e visitas guiadas
A programación inclúe actividades como andainas pola Fervenza de Argalo e o Rego das Cunchas, visitas guiadas polo casco histórico, a experiencia Noia Plató Natural ou as saídas no balandro Joaquín Vieta, ademais da apertura da oficina de turismo no Casino.
No ámbito cultural e familiar, complétase con espectáculos como La última frecuencia no Coliseo Noela e propostas de animación infantil, ampliando as alternativas de ocio durante estes días.
Xunto a isto, a Semana Santa de Noia mantén o seu marcado carácter tradicional, cunha ampla programación de actos relixiosos e procesións, que constitúen un importante reclamo de turismo relixioso, permitindo vivir unha experiencia auténtica ligada á identidade da vila.
O tenente de alcalde, Manolo Seijas, incidiu no impacto económico e na importancia dunha oferta completa. "Este tipo de programacións son clave para o impacto económico local. É importante ofrecer actividades variadas, desde cultura ata natureza ou lecer, para que quen nos visite teña unha experiencia completa e queira volver".
Ampliación de horarios no Museo do Mar
Ademais, o Museo do Mar Carmen Barcia ampliará os seus horarios durante esta semana, facilitando o acceso a este espazo clave para coñecer a relación de Noia co mar.
Desde o Concello destacan que esta iniciativa reforza a súa estratexia de dinamización turística, consolidando Noia como un destino atractivo tamén fóra da tempada estival.
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales
- Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias