POLÉMICA
Vecinos de Noia denuncian la existencia de un narcopiso en la calle Pintor Arximiro Suárez
El alcalde asegura que la Guardia Civil está investigando "tres ou catro focos" localizados
Vecinos del edificio Pergoy II, de la calle Pintor Arximiro Suárez de Noia, denuncian la existencia de un narcopiso en el inmueble.
Aseguran que, "desde hace años sufrimos las idas y venidas nocturnas del inquilino del 1D, que se gana la vida pasando sustancias". Una actividad que, añaden, les afecta directamente por los "ruidos, teléfonos que suenan sin parar, portazos y charlas con la clientela".
Llamadas al telefonillo
Desde hace un año, aproximadamente, la presunta actividad delictiva se realiza en el propio piso. "Antes, el inquilino salía a la calle, pero ahora ya recibe a sus clientes en la vivienda", afirma el yerno de unos vecinos residentes en el edificio. Ello provoca que ahora reciben "llamadas al telefonillo de madrugada, porque la clientela se equivoca de piso".
Hasta el momento, el vecindario no presentó ninguna denuncia oficial, aunque sí abordó el problema en reuniones de la comunidad.
Investigación abierta
No obstante, el alcalde, Francisco Pérez, preguntado al respecto, aseguró que "tenemos constancia de la existencia de tres o cuatro focos localizados en Noia, y ya hemos puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que está realizando la correspondiente investigación".
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