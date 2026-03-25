HISTORIA
Descubre os segredos do tecido na antigüidade: obradoiro no Centro Arqueolóxico do Barbanza
Miriam Fernández achegará as técnicas artesanais o día 11 de abril
O Centro Arqueolóxico do Barbanza, con sede en Boiro, desenvolve un obradoiro de Tecido na Antigüedade, unha actividade dirixida a persoas adultas interesadas en coñecer as técnicas artesanais da antigüidade.
A actividade terá lugar o sábado 11 de abril en horario de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas cun total de sete horas e media de duración. Durante a xornada as persoas participantes descubrirán os materiais, ferramentas e procesos empregados na elaboración de tecidos, aprendendo técnicas básicas e fiado e tecedura.
Dez prazas
A actividade estará impartida por Miriam Fernández Otero de Clío Gestión Cultural e, ao remate da mesma, cada participante poderá levar consigo unha pequena mostra do traballo realizado.
A capacidade está limitada a 10 prazas polo que se require inscrición previa, que se debe facer mediante a páxina web do centroarqueoloxicodobarbanza.org.
- La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
- El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias
- Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo