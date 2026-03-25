Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jefe de la Policía de TeoVenta de oroAcuerdos médicosCarroGuerra en Oriente Medio
instagram

MEDIO AMBIENTE

Outes asina un acordo de custodia fluvial para seguir valorizando o río Tins

O venres presentaranse os resultados do proxecto Renatur_Outes

Río Tins, en Outes. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

O Concello de Outes acollerá este venres, 27 de marzo, o acto final de presentación de resultados do proxecto Renatur_Outes, unha xornada aberta á veciñanza que combinará balance, divulgación e novos compromisos arredor do río Tins.

A cita, que comezará ás 16.00 horas no auditorio municipal, terá como eixo central a sinatura dun acordo de custodia que marcará a continuidade do traballo desenvolvido.

Cartel promocional da xornada final do proxecto Renatur_Outes. / Cedida

O acto institucional contará coa participación do alcalde de Outes, Francisco Calo; da directora da Fundación CEER, Inês Gusman; e do director da Fundación Montescola, Joám Evans. Tamén asistirán representantes da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, xunto co equipo técnico e investigador da Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo, ademais de membros da comunidade local.

Un acordo para dar continuidade

Un dos momentos centrais da xornada será a sinatura dun acordo de custodia fluvial entre a Fundación CEER, como organismo representativo das universidades, o Concello de Outes e A Fundación Montescola.

Paseo fluvial do río Tins, en Outes. / Cedida

Este marco de colaboración nace coa vontade de darlle continuidade ao traballo realizado, mantendo activo o interese polo río Tins. A proposta aposta por consolidar unha rede de colaboración estable entre administración, ámbito científico e tecido social, co foco posto na conservación e no coidado do entorno.

A iniciativa sitúa tamén sobre a mesa a importancia de que este tipo de proxectos se manteñan no tempo, apoiándose nun compromiso compartido e a longo prazo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents