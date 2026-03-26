As nove iniciativas apoiadas o ano pasado polo Galp Ría de Arousa mobilizaron un investimento global de 1,7 millóns de euros
Abrangue 47 entidades de Boiro, A Pobra, Rianxo, Ribeira, Cambados, Catoira, O Grove, A Illa, Ribadumia, Vilagarcía e Vilanova
A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada pola directora territorial da Consellería do Mar, María José Cancelo, mantivo este xoves un encontro de traballo coa xerente do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) Ría de Arousa, Rosa Carballo, co obxectivo de avaliar a situación actual da entidade e facer seguimento das distintas liñas de apoio impulsadas nos últimos anos para o desenvolvemento do sector.
O Galp Ría de Arousa abrangue os concellos coruñeses de Boiro, A Pobra, Rianxo, Ribeira e os potevedreses de Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de Arousa, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa e conta cunha ampla base social composta por 47 entidades. Delas, o 36,2% pertencen ao ámbito pesqueiro, mentres que o sector social representa o 38,3%. Pola súa banda, o sector público está integrado por oito entidades e o económico por catro.
No conxunto, as entidades socias reúnen 26.869 persoas. No caso do sector pesqueiro, este agrupa 5.332 persoas, cifra que representa o 82,3% das persoas afiliadas ao réxime do mar neste territorio.
Durante a reunión, tamén se fixo balance da convocatoria de axudas correspondente ao ano 2025, destinada a proxectos vinculados ao desenvolvemento local e ao impulso do sector pesqueiro, cofinanciada pola Consellería do Mar e polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).
Ao abeiro desta liña, apoiáronse 9 iniciativas, das cales 8 corresponden a concellos da provincia da Coruña, concretamente a Rianxo, Ribeira, Pobra e Boiro, cunha achega total superior aos 838.000 euros, o que permitiu mobilizar un investimento global de máis de 1,7 millóns de euros. A maioría destas iniciativas foron presentadas por confrarías como a de Rianxo, polo Consello Regulador do Mexillón de Galicia, empresas ou entidades como Ambar ou Agadea.
No transcurso do encontro, Belén do Campo informou de que a Xunta, a través da Consellería do Mar, vén de pechar o prazo de solicitude da nova convocatoria de axudas dirixidas a proxectos enmarcados nas Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) dos Galp, dotada cun orzamento global de 6,9 millóns de euros.
Estas achegas, de carácter plurianual e tamén cofinanciadas polo FEMPA, están destinadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro que participen de forma individual ou en colaboración, e permitirán seguir impulsando iniciativas no territorio. A través deste GALP presentáronse 13 propostas para esta nova edición para executar nos concellos de Rianxo, A Pobra, Ribeira, Boiro, Ría de Arousa e Mancomunidade Barbanza-Arousa.
Trátase da cuarta convocatoria deste programa, que ten como finalidade avanzar cara a unha economía azul sostible nas zonas costeiras, promovendo o desenvolvemento das comunidades pesqueiras e acuícolas, a mellora das condicións laborais, a creación de emprego e o impulso da innovación. Ademais, estas axudas contribúen á posta en valor do patrimonio cultural e ambiental vinculado ao mar.
A delegada destacou a relevancia destas iniciativas para reforzar o tecido socioeconómico do litoral galego e reiterou o compromiso da Xunta co sector pesqueiro e co desenvolvemento sostible das zonas costeiras.
- El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"
- El ultramarinos de Santiago que ya existía antes de la luz eléctrica: 'Hay gente que lo aprecia, pero del aire no se vive
- Compostelanos que venden sus joyas en medio de la caída del oro: 'Ajustamos el valor cada tres horas
- Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género
- Área Central da la bienvenida a la primavera con un Super Weekend cargado de descuentos especiales
- La mercería de Santiago 'anclada en el pasado' donde las aprendizas de costura iban a estudiar botones
- El tiempo en Semana Santa en Galicia: el anticiclón domina, aunque no se descarta la llegada de una borrasca
- Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo