Marta Villaverde asiste a una subasta electrónica en la 'lonja 4.0' de Porto do Son

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, visitó este jueves la lonja de Porto do Son y asistió a la subasta digital que se realiza en esa instalación a través del sistema Lonxas Galegas 4.0 impulsado por su departamento.

Villaverde, que estuvo acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, puso en valor el dispositivo electrónico para la primera venta de productos pesqueros y agradeció la colaboración de la cofradía y el Ayuntamiento para impulsar medidas que permitan innovar en la comercialización de los productos del mar.

La conselleira enmarcó la visita dentro de la ronda de encuentros institucionales que su departamento mantiene con los representantes del sector para conocer, de primera mano, sus propuestas y necesidades.

En este sentido, destacó la “escoita activa” de la Consellería y la buena disposición de Xunta, Ayuntamiento y cofradía para “facilitar a cogobernanza das instalacións portuarias”.

Durante su visita, Villaverde se reunió también con el patrón mayor de la cofradía de Porto do Son, Emilio Queiruga, y el presidente de la Federación Provincial de Confrarías da Coruña, Daniel Formoso, para analizar las propuestas de avance para la dársena sonense.

Entre los temas tratados, ambas partes destacaron la propuesta de puesta en marcha de un aula de formación para impulsar el cambio generacional en el sector marítimo-pesquero. Finalmente, la conselleira de Mar visitó la nave de rederas para comprobar también sus posibilidades de avance a nivel de la propia infraestructura y de los equipamientos.

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A este respeto recordó las ayudas disponibles para estos fines desde la Consellería, tanto a través del plan de equipamientos pesqueros como de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP).