El Museo Thyssen pone el foco en los montes del Barbanza

La localidad lousamiana de Froxán acoge este sábado 28 la jornada Florestanía: cultura e praxis da ecoloxía reparativa, un encuentro que combinará acción directa de regeneración del bosque autóctono con reflexión crítica alrededor de los retos ecológicos contemporáneos.

El evento será el colofón a una semana intensa de actividades que organiza la TBA21–Academy, una plataforma independiente de investigación artística y ecológica ligada al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, para explorar nuevas formas de reparación ecológica y territorial en paisajes afectados por procesos extractivos.

Colaboran en la iniciatiava la Fundación RIA, la Fundación Montescola y el Centro de Arte Fundación María José Jove. Como parte de este programa, el equipo del proyecto mantendrá también una sesión de trabajo previa en Casa RIA, sede de la Fundación RIA en Santiago de Compostela. Participarán en ella, entre otras personas, el arquitecto e investigador Paulo Tavares, León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2023; Susana González, directora del Centro de Arte Fundación María José Jove; y la cineasta e investigadora Raquel Ledo, miembro de la red internacional RAICEX.

Bajo el título Florestanía: reparation ecologies in post-extractive landscapes, el proyecto Organismo propone una aproximación interdisciplinar que combina arte, pensamiento crítico y activismo ecológico.

Su objetivo es analizar cómo prácticas como la reforestación, la fitorremediación o la gestión comunitaria de la tierra pueden transformar territorios degradados en espacios de regeneración ambiental, memoria histórica y justicia socioambiental.

En el centro de esta propuesta se encuentra el concepto de florestanía, una idea procedente de las luchas socioambientales de la Amazonía que vincula la protección de la naturaleza con los derechos políticos, culturales y territoriales de las comunidades.

A través de esta colaboración, el proyecto busca también fortalecer el diálogo entre la sabiduría popular y la investigación contemporánea, contribuyendo a la creación de nuevas narrativas culturales y modelos de gobernanza comunitaria.

La jornada en Froxán, organizada por la Fundación Montescola, permitirá trasladar estos marcos teóricos a la práctica mediante acciones de voluntariado enfocadas a la eliminación de especies invasoras y a la plantación de árboles autóctonos.

Dirigida a todo tipo de públicos, la actividad, que se encuadra igualmente en el programa europeo Erasmus+ a través del proyecto De monte a monte: territorios resilientes, pretende fomentar una experiencia colectiva que combine conocimiento práctico y pensamiento crítico alrededor de la ecología reparativa.

La actividad se desarrollará entre las 10.00 y las 18.00 horas. La participación es gratuita, con inscripción previa a través del correo electrónico de Montescola (info@montescola.org), y cuenta con una capacidad limitada a 50 personas.

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Por la tarde, el equipo del proyecto Organismos facilitará un espacio de debate para reflexionar sobre el papel de las comunidades en la construcción de territorios más resilientes frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los desafíos demográficos.