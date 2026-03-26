O Concello de Muros realiza unha campaña intensiva de limpeza das praias

Tras un inverno marcado polos temporais, os areais de Muros víronse afectados pola chegada de residuos arrastrados polo mar. “Por este motivo, estamos a levar a cabo labores intensivas de limpeza nas praias do noso municipio co obxectivo de deixalas en perfectas condicións de cara á chegada do bo tempo”, explica a concelleira de Obras e Servizos, Laura Rivadeneira.

“Traballamos para que veciños, veciñas e visitantes poidan gozar dun entorno natural limpo, seguro e coidado, como o noso concello merece”, engade.

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As tarefas nos areais e os espazos verdes de Muros continuarán durante as próximas semanas.