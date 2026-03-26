Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jefe de la Policía de TeoPresupuestosMilagros PichelPeleteiroTrump e Irán
instagram

O Concello de Muros realiza unha campaña intensiva de limpeza das praias

As tarefas nos areais e os espazos verdes prolongaranse varias semanas

Traballos de limpeza nun areal de Muros.

Traballos de limpeza nun areal de Muros. / Cedida

Suso Souto

Muros

Tras un inverno marcado polos temporais, os areais de Muros víronse afectados pola chegada de residuos arrastrados polo mar. “Por este motivo, estamos a levar a cabo labores intensivas de limpeza nas praias do noso municipio co obxectivo de deixalas en perfectas condicións de cara á chegada do bo tempo”, explica a concelleira de Obras e Servizos, Laura Rivadeneira.

“Traballamos para que veciños, veciñas e visitantes poidan gozar dun entorno natural limpo, seguro e coidado, como o noso concello merece”, engade.

Noticias relacionadas

As tarefas nos areais e os espazos verdes de Muros continuarán durante as próximas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents