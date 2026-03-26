Pepucha, Pura e Hortensia: as lavandeiras de Aguiño volven ao seu punto de encontro
As tres veciñas foron as protagonistas do acto inaugural tras a rehabilitación do lavadoiro de Penisqueira
O lavadoiro de Penisqueira (Ribeira) loce un renovado aspecto tras a restauración e posta en valor deste ben patrimonial por parte do Concello. O proxecto supuxo un investimento de 48.198 euros para a rehabilitación deste espazo nunha contorna cunhas vistas privilexiadas á bocana da ría de Arousa e cun significado moito máis alá de ser un lugar para lavar a roupa: era un punto de encontro onde as mulleres facían comunidade.
Por este motivo, o Concello organizou un acto inaugural tras as obras coas lavandeiras como protagonistas; varias veciñas da parroquia de Aguiño (Pepucha Ayaso, de 86 anos; Pura Fernández, de 82; e Hortensia González, de 88) ofreceron as súas testemuñas de como era a vida antano ao redor dos ríos, así como algunhas das anécdotas que viviron.
"Este é un espazo que vai moito máis alá de ser un recurso turístico situado na parroquia de Aguiño; é parte da nosa historia, onde conflúen a auga doce e a auga salgada. Aquí reuníanse as nosas
nais e as nosas avoas. Lavaban a roupa, pero tamén cantaban, charlaban, narraban contos... Dalgún xeito, hoxe escenificamos aquí aqueles tempos", manifestou a alcaldesa, María Sampedro.
Tampouco faltou a música, coa actuación das cantareiras As Sete Linguas, da Asociación Francisco Lorenzo Mariño.
Esta actuación supuxo a roza da vexetación da contorna, a renovación do conxunto de canalizacións que subministran auga á instalación, o repicado dos muros de cachotaría de granito, a formación de fondo do lavadoiro e estanque con morteiro de cal hidrófugo, e o acondicionamento manual das pezas deterioradas e disgregadas pola erosión.
A maiores, executouse unha zona de miradoiro mediante unha pequena grada de pedra, e habilitouse un sendeiro con pavimento de pezas de granito coa finalidade de conectar o lavadoiro co camiño público lindeiro.
