Detenido un vecino de Porto do Son de 68 años acusado de acuchillar en el abdomen a su hermano, de 70
La víctima fue operada de urgencia en el Clínico de Santiago y su pronóstico es reservado
La Guardia Civil de Porto do Son detuvo en la tarde de este jueves a un vecino del municipio, de 68 años, acusado de haber acuchillado en el abdomen a su hermano, de 70, tras una fuerte discusión.
Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde en una vivienda de la aldea de O Curro, en la parroquia sonense de Xuño. La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso, aunque, al parecer, víctima y agresor se habrían enfrentado, presuntamente, en una fuerte discusión bajo los efectos del alcohol.
Agentes del departamento de Criminalística realizaron una inspección ocular en la vivienda, en busca de, entre otras cosas, el cuchillo utilizado por el agresor. La vivienda fue acordonada por los agentes en un operativo en el que intervino también la Policía Local.
La víctima fue trasladada en una ambulancia del 061 al hospital comarcal del Barbanza, desde el que fue derivada al Clínico de Santiago para ser sometida a una operación de urgencia. Su pronóstico es reservado.
El presunto agresor fue detenido y permanece en dependencias de la Guardia Civil de Noia a la espera de pasar a disposición judicial.
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