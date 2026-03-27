Investigan a dos acusados de estafar puerta a puerta en Rianxo pidiendo donativos para una entidad benéfica

La Policía Local de Rianxo investiga a dos varones como presuntos autores de un delito de estafa leve y falsificación documental.

Los implicados fueron localizados el pasado día 24 de marzo en el lugar de A Igrexa, en la parroquia de Taragoña, después de recibirse aviso de una vecina que indicaba que estas personas recorrían las viviendas solicitando donativos puerta a puerta y que podrían estar implicados en un hurto acontecido días antes.

En el momento de la identificación de estas personas, los agentes comprobaron que portaban documentación acreditativa presuntamente falsa de una asociación benéfica, procediendo a intervenirles material publicitario y documentos relacionados con la supuesta entidad, así como también dos navajas.

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La Policía Local ha solicitado la colaboración ciudadana y pide que, ante cualquier sospecha por hechos que pudieran ser similares, se adopten medidas de precaución, como verificar la identificación oficial, contactar con la institución o empresa a la que dicen representar, o avisar a las autoridades de forma inmediata.