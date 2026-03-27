La SEA adjudica otra parcela en el polígono de Muros y dos en el de Vimianzo, y avanza en la ampliación del larachés

La sociedad estatal Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) celebró este viernes su Consejo de Administración, en el que se abordaron los principales asuntos de gestión y planificación de la entidad.

Durante la sesión, se aprobó la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, que se cierra con un resultado positivo de 1.798.914,32 euros, consolidando una evolución favorable respecto a ejercicios anteriores.

Este resultado fue impulsado principalmente por la actividad comercial en los parques empresariales, alcanzando la cifra de negocios los 5.640.652,19 euros.

Asimismo, se destacó el papel estratégico del derecho de superficie, que continúa consolidándose como una herramienta clave para la implantación de empresas y la generación de empleo, además de constituir una fuente estable de ingresos para la sociedad.

En este sentido, la facturación por este concepto ha aumentado un 65%, pasando de 38.826,06 euros en 2024 a 65.286,83 euros en 2025. Las cuentas han sido auditadas con informe favorable. Beatriz Sestayo, gerente de SEA, señaló que “el derecho de superficie se ha consolidado como una herramienta estratégica para nuestra entidad. Este año hemos registrado un incremento del 65% en los ingresos por este concepto respecto a 2024, lo que refleja tanto la confianza de las empresas en nuestros parques como la eficacia de esta fórmula para facilitar la implantación empresarial y generar empleo. Sin duda, este crecimiento refuerza nuestra capacidad de autofinanciación y nos permitirá seguir impulsando nuevas inversiones en toda Galicia”.

El Consejo de Administración ha autorizado la venta de la parcela M4-14, de 880 m², en el parque empresarial de Muros, a Autos Campio, una empresa de compraventa y reparación de vehículos, que expande su actividad, reforzando así la presencia de actividades industriales y comerciales en el polígono y contribuyendo al desarrollo económico de la comarca.

Por otra parte, se ha adjudicado a Gerca Acero y Metal dos nuevas parcelas (B1 y B2) en el parque empresarial de Vimianzo. Una, de 1.192,53 m²; y la otra, de 1.199,80 m², que suman un total de 2.392,33 m². Gerca ya está presente en el polígono y, confiando una vez más en Vimianzo como enclave estratégico, continúa su proceso de expansión constante, consolidando su actividad y reforzando el dinamismo del parque empresarial.

Expropiación en A Laracha

El Consejo también ha aprobado la propuesta para la licitación y contratación del proyecto de urbanización, expropiación y parcelación para la ampliación del parque empresarial de A Laracha. Tras la aprobación del Plan Estructurante, se iniciará la fase de gestión urbanística, que incluirá la redacción y tramitación de los proyectos correspondientes, que saldrán a licitación próximamente.

Esta actuación permitirá completar de manera integral la ordenación del suelo y abrir nuevas oportunidades para la implantación de empresas en el polígono. Con estos trabajos, SEA sienta las bases para la expansión del parque, fomentando el crecimiento empresarial y la creación de empleo en la comarca.

La ampliación del parque empresarial de A Laracha abarcará una superficie de 338.629 metros cuadrados, permitiendo que el polígono supere el millón de metros cuadrados. La ampliación se desarrollará en una única fase, en terrenos próximos al actual parque, entre los núcleos de A Torre y Samiráns, e incorporará nuevas infraestructuras y servicios.

Suelo Empresarial del Atlántico, S.L. es una Sociedad Mercantil Estatal, participada, mayoritariamente, con un 83,44 %, por el Ministerio de Vivienda del Gobierno de España, a través de Sepes, Entidad Estatal de Suelo.

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En el accionariado de SEA también se integran la Xunta de Galicia, con un 14,91% y Abanca, como poseedora de un 1,65%.