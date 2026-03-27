La Xunta redimensiona la vigilancia y la seguridad en el litoral por tierra, mar y aire

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió este viernes en Porto do Son a la entrega de 12 nuevas furgonetas pickups destinadas al Servizo de Gardacostas de Galicia, una actuación que calificó como “fundamental” para reforzar la base logística en tierra del servicio.

Durante el acto, en el que estuvo acompañado de la conselleira de Mar, Marta Villaverde, el jefe del Ejecutivo gallego explicó que estas nuevas unidades, que supusieron una inversión de cerca de 645.000 euros —cofinanciados por la Unión Europea a través del Fempa—, vienen a renovar el parque móvil para que los agentes cuenten con las mejores herramientas.

Con esta incorporación, el servicio cuenta ya con un total de 87 vehículos, que se suman a las 24 embarcaciones y a los 2 helicópteros –con bases en Celeiro y Vigo– para ofrecer una vigilancia integral por tierra, mar y aire.

En este sentido, el titular del Gobierno gallego indicó que la Xunta ya tiene prevista una dotación de 3,5 millones de euros para la fabricación de dos nuevas patrulleras ligeras —con las que se renovará y reforzará la flota— y la compra de dos camiones con grúa para optimizar el servicio de retirada y reciclaje de residuos en el litoral.

Alfonso Rueda saluda a un mando de Gardacostas ante Luis Oujo y Marta Villaverde. / Cedida

Rueda recordó que Galicia es “la única Comunidad autónoma que cuenta con un servicio de guardacostas propio, operativo los 365 días del año". Asimismo, destacó el hecho de que su labor va más allá del salvamento marítimo –rescató a más de 2.000 personas desde su creación, hace más de tres décadas–, ya que también realiza tareas de lucha contra el furtivismo y la contaminación marina.

Así, el pasado año, el servicio realizó 10.000 inspecciones, lo que, tal y como afirmó Rueda, resulta fundamental para atajar la venta ilegal de productos del mar, proteger el trabajo del sector y garantizar la seguridad alimentaria.

“Ojalá no fuera necesaria esa labor de asistencia y de vigilancia, pero todos sabemos que sí para que las cosas se hagan bien, para respetar el trabajo de los profesionales que cumplen con las normas frente al furtivismo y frente esas actuaciones que esquilman nuestros recursos”, apuntó.

Así, reafirmó el compromiso de la Xunta con este servicio, ya que en este año 2026 se destina a Gardacostas una cifra histórica de 18,2 millones de euros para seguir protegiendo la economía, la salud y el medio marino gallego.

Las autoridades ante las doce pickups entregadas este viernes a Gardacostas de Galicia. / Cedida

Rueda agradeció el compromiso de los más de 140 efectivos que conforman el cuerpo, a los que se sumarán próximamente otros 23 tras el proceso selectivo que está actualmente en marcha. Además, tuvo palabras de reconocimiento para la labor de vigilancia que hacen también los gardapescas de las cofradías y agrupaciones de mariscadores.

El presidente del Gobierno gallego puso también en valor “la potencia pesquera fundamental, a nivel regional la mayor de Europa” que representa Galicia, algo que “pasa por tener barcos pescando por todo el mundo, pero también por tener aquí a mucha gente cuidando nuestros productos para que sigan siendo una fuente de riqueza y de identidad". "Esa Galicia Calidade de la que siempre hablamos tiene en nuestros mariscos una de sus mejores muestras”, añadió.

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Asimismo, siendo consciente del “momento complicado” que está viviendo el sector, hizo referencia a las ayudas aprobadas en el Consello da Xunta de esta semana de 22,7 millones de euros para trabajar, en colaboración con las cofradías, en la regeneración de los arenales afectados por los temporales de estos meses.