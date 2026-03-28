Noia licita o Servizo de Axuda no Fogar por 1,8 millóns de euros
O Goberno local prevé aumentalo en 1.800 horas adicionais e estudará a súa municipalización
O Goberno municipal de Noia vén de sacar a licitación o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), aprobada na sesión plenaria celebrada o xoves 26 de maio, cun orzamento de 1,8 millóns de euros. O contrato terá unha duración dun ano, prorrogable por un ano máis.
O tenente de alcalde, Manolo Seijas, explicou que este proceso chega tras un período de sete meses de traballo desde a entrada do actual Goberno municipal. Neste sentido, lembrou que en agosto, cando PSOE e Marea Cidadá accederon ao Executivo (ao que logo se uniría o edil Luís Alamancos) o contrato atopábase xa caducado.
“Fixemos todo o posible para que haxa un bo prego”, sinalou Seijas, quen tamén destacou que "o Concello cumpriu co compromiso adquirido coas traballadoras do servizo, garantindo estabilidade e continuidade".
Pola súa banda, a concelleira Sandra González anunciou que durante este ano incrementarase o SAF en 1.800 horas adicionais, o que permitirá atender máis persoas en situación de dependencia.
González dixo que se trata dun servizo esencial e necesario para a cidadanía, especialmente para as persoas máis vulnerables, e reafirmou o compromiso do Goberno local coa súa mellora continua. Ademais, avanzou que antes de que remate o mandato se realizará un estudo para avaliar a posible municipalización do servizo.
