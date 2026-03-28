Rianxo en Común sacó adelante los presupuestos con el respaldo del PP

El pleno de la Corporación municipal de Rianxo aprobó, con los votos a favor del Gobierno (Rianxo en Común) y del Partido Popular, el presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 12.144.746,94 euros.

Se trata del presupuesto más elevado de la historia de Rianxo, con un incremento de más del 30% con respecto a las cuentas del año 2024.

Según destacó el alcalde, Julián Bustelo, "se trata de un presupuesto que viene a demostrar la capacidad de gestión del Gobierno y que prioriza aquellos ejes de actuación que venimos impulsando durante estos tres años de mandato, poniendo el foco además en proyectos de futuro que mejorarán la vida de los rianxeiros y de las rianxeiras".

"Quiero públicamente darle las gracias a los compañeros del Partido Popular de Rianxo por su predisposición a impulsar proyectos de interés para los vecinos y por apoyar las cuentas municipales", escribió en sus redes sociales el alcalde tras la sesión.

Por otra parte, el regidor inició ya conversaciones con responsables de la demarcación de Costas para planificar las actuaciones que se llevarán a cabo para la rehabilitación del acantilado de Tanxil, en el que se produjeron desprendimientos de terreno.

Paralelamente, Bustelo proyectará la recolocación de la escultura de la Virxe de Guadalupe, obra de Asorey, en su emplazamiento originario, precisamente en ese acantilado de Tanxil.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre la escultura regresaba a Rianxo, veinte años después de que la familia Baltar, propietaria de la obra, la retirase del pedestal desde el que presidía la playa de Tanxil.

Noticias relacionadas

Tras el acuerdo alcanzado por el Concello y la familia Baltar, operarios del Concello trasladaron la escultura a dependencias municipales para someterla a un intenso trabajo de estudio, limpieza y tratamiento con la finalidad de garantizar su conservación.