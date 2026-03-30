O BNG denuncia no Parlamento galego as deficiencias de accesibilidade no centro médico de Corrubedo

"Os profesionais sanitarios ou as persoas acompañantes deben subir e baixar as persoas con mobilidade reducida", dixo Rosana Pérez

Unha muller en cadeira de rodas xunto ás escaleiras de entrada ao centro médico de Corrubedo. / BNG

Suso Souto

Ribeira

O BNG rexistrou unha iniciativa parlamentaria para denunciar as deficiencias en materia de accesibilidade do centro de saúde de Corrubedo (Ribeira), e reclama á Xunta actuacións que garantan o acceso universal ás instalacións.

A deputada do BNG no Parlamento galego Rosana Pérez alerta de que na actualidade “para acceder ás consultas médicas e ao mostrador de atención é necesario subir unhas escaleiras interiores, sen que exista ningunha alternativa adaptada como unha rampla ou un sistema salvaescaleiras”. Unha situación que cualifica de “inaceptable nun servizo público esencial como é a sanidade”.

Pérez subliña que esta realidade supón “unha vulneración clara do dereito á accesibilidade universal”, afectando especialmente ás persoas con mobilidade reducida, ás persoas maiores ou a quen emprega cadeira de rodas. “Non se pode consentir que, en pleno século XXI, haxa persoas que non poidan acceder con normalidade ao seu centro de saúde”, engadiu.

Ademais, a deputada nacionalista denunciou que “son os propios profesionais sanitarios ou as persoas acompañantes quenes teñen que subir e baixar a man as persoas con mobilidade reducida”, algo que considera “indigno e impropio dun sistema sanitario público que debe garantir a igualdade de trato”.

Pola súa banda, o portavoz municipal do BNG en Ribeira, Luís Pérez Barral, puxo o foco na importancia deste centro sanitario para a veciñanza. “O centro de saúde de Corrubedo presta servizo a veciñas e veciños de Corrubedo, Olveira e Artes, polo que propoñemos que se manteña en boas condicións”, afirmou.

Barral reclamou que se actúe para eliminar as barreiras arquitectónicas existentes e dotar o centro dos investimentos necesarios. “A loita da veciñanza fixo que a Xunta non pechase este centro e a Xunta debe investir recursos para garantir un dereito básico como é o acceso á sanidade pública en condicións de igualdade”, destacou.

A iniciativa do BNG solicita á Xunta a elaboración e execución dun plan de actuación que inclúa a instalación dunha rampla accesible, un sistema salvaescaleiras ou calquera outra solución técnica que permita eliminar as barreiras existentes.

Así mesmo, demanda a consignación de partidas orzamentarias suficientes para acometer as actuacións necesarias que melloren o estado xeral de conservación, mantemento e modernización do centro.

