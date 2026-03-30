Una ruta en bici... por una villa de cine

En el suelo de la Praza do Tapal, de Noia, una discreta cruz grabada en una piedra marca el lugar en el que perdió la vida el cineasta Claudio Guerin el 16 de febrero de 1973 cuando rodaba los últimos planos de la película La campana del infierno.

La sombra de la iglesia de San Martiño sobre esa plaza es asimétrica. Un espectacular rosetón preside la fachada de este templo, consagrado en 1434, cuya torre sur quedó inacabada, dice la leyenda, por una maldición: tras la muerte del maestro cantero y de su hijo durante las obras, quien osase rematar su faena fallecería en el intento.

Aquel día, Guerin caminaba sobre una pasarela en dirección a la torre cuya reconstrucción se había ficcionado en cartón-piedra para la película; tropezó y se precipitó al vacío desde una altura de 20 metros. Murió de camino al hospital de Santiago. Su trágico final no hizo sino reforzar la leyenda de la torre de San Martiño y elevar a los altares de las películas malditas la obra que Guerin también dejó inconclusa y que luego remataría Juan Antonio Bardem.

En la Praza do Tapal, una cruz grabada en una piedra marca el lugar en el que murió el cineasta Claudio Guerin. / Cedida

Hoy, ese rincón de la villa de Noia es uno de los puntos de peregrinación turística en una ruta por calles y plazas en las que se rodaron escenas de series tan conocidas como Paltos combinados (que estuvo en antena desde 1995 hasta 2006), La favorita 1922, Vivir sin permiso o Fariña y películas como La playa de los ahogados, Little Galicia, La hora bruja, La mala educación o, por supuesto, La campana del infierno.

Quién no recuerda el bar Suizo que regentaban Miro Pereira (Ernesto Chao) y Balbina (Mabel Ribera) o la caja de ahorros en la que trabajaba Antón (Antonio Durán, Morris), que estaba localizada en la rúa do Curro. Muchos vecinos hicieron incluso de extras en esta ficción que llegó a superar en audiencia a series exitosas a nivel nacional como Aquí no hay quien viva o Los Serrano.

Esta Semana Santa, el Concello de Noia invita a recorrer esos lugares de cine de la villa en una visita guiada que se realizará en bicicleta, este sábado cuatro de abril, a las 11.30 horas.

La ruta (que es gratuita, de entre una y dos horas de duración, y de unos diez kilómetros) se iniciará frente al edificio del Casino, y el guía será Moncho Vidal, técnico de Cultura.

Los participantes deberán ir en sus propias bicicletas, aunque el Concello tiene algunas disponibles. En las calles del centro podrán reconocer escenas cinematográficas y edificaciones que forman parte del patrimonio cultural noiés, como el antiguo Hospital de Peregrinos (hoy sede de Servizos Sociais y en cuyo interior se rodaron escenas de Platos combinados), la iglesia de Santa María A Antiga (que alberga en su interior el Museo das Laudas Gremiais), e incluso desplazarse más allá del casco histórico, hasta Obre o Santa Cristina.

En La mala educación, de Pedro Almodóvar, aparecen imágenes del centro histórico y de Ponte Nafonso (parroquia de Santa María de Roo).

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