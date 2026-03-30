Veciños de Boiro exercen de guías para estudantes con roteiros polas parroquias

O Concello de Boiro e a Cruz Vermella están a levar a cabo un proxecto interxeracional nomeado Descubrindo xuntos a nosa parroquia, no que veciños e veciñas exercen de guías para alumnos dos centros de ensino locais visitando lugares de interés patrimonial do municipio.

Este proxecto interxeracional naceu coa finalidade de fomentar o encontro entre xeracións a través do recoñecemento e transmisión do patrimonio local e inmaterial. Nas actividades participan as persoas dos talleres de memoria da Cruz Vermella que, xunto co alumnado de Infantil e Primaria dos centros, comparten a súa historia, lembranzas e vivencias.

O proxecto comezou a desenvolverse nas aulas no mes de novembro; o alumnado traballou en actividades para elaborar un mapa da memoria con lembranzas e lugares significativos, mostra de fotografías antigas, tertulias para coñecer costumes e modos de vida, etc., co obxectivo de potenciar a memoria autobiográfica e a estimulación cognitiva das persoas maiores, así como achegar aos máis pequenos a historia, tradición e cultura da súa parroquia.

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As actividades continúan agora con roteiros polas distintas parroquias para continuar reforzando o intercambio de coñecementos entre xeracións e poñer en valor o patrimonio material e inmaterial dos distintos lugares do municipio.