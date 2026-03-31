Conservas, vinos, pesca artesanal y un viaje virtual a la industria de la salazón: así invitan a 'saborear' Barbanza-Arousa

Los alcaldes de Boiro (José Ramón Romero), Rianxo (Julián Bustelo) y A Pobra (José Carlos Vidal), visitaron este martes las obras que se llevan a cabo en la antigua Casa do Mar de Cabo de Cruz (Boiro), para convertir el inmueble en Museo da Conserva.

En la visita participó también la gerente de la Mancomunidad Barbanza-Arousa, Fátima Cachafeiro.

Los trabajos tienen un presupuesto de 200.000 euros. El proyecto de musealización que ya se está redactando se centrará en divulgar en esa instalación la historia de la industria conservera y de sus orígenes en las plantas de salazón, así como su evolución, el papel de las mujeres en esa actividad y cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial (cantigas, leyendas, etc.).

El Museo da Conserva es uno de los pilares del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino denominado Barbanza-Arousa: viaxe a través dos sabores, financiado con fondos Next Generation.

Fátima Cachafeiro explicó que en el Museo da Conserva se llevarán a cabo degustaciones de pescados y mariscos (frescos y en conserva) y catas de vinos Terras de Barbanza e Iria, por parte de empresas de los sectores conservero y vinícola, así como por parte de los concellos y de la Mancomunidad.

En Rianxo, el plan contempla una inversión similar para acondicionar el Museo do Mar, actualizando y redimensionando los contenidos de la zona expositiva actual (que se creó hace dos décadas), para convertirlo en un espacio enogastronómico.

"El objetivo es divulgar en ese centro la actividad relacionada con la pesca artesanal, pero abarcando también la industria de la conserva y la producción vinícola relacionada con la Indicación Xeográfica Protexida Terras de Barbanza e Iria", señaló Julián Bustelo.

En A Pobra, el plan contempla el desarrollo de una plataforma digital (en el que también se invertirán 200.000 euros) que permitirá adentrarse en la historia del antiguo Barrio dos Cataláns, en el que se conservan restos de tres antiguas naves de salazón.

A través de gafas 3D y de una aplicación para móviles, los usuarios podrán conocer el esplendoroso pasado de una actividad que fue el germen de la industria conservera en una zona en la que, según José Carlos Vidal, "fue el primer polígono industrial de Galicia, como apuntan los investigadores".

En cuanto a los restos de las tres naves, ubicadas en el Paseo do Areal, el regidor dijo que Patrimonio paralizó el proyecto de Costas para derribarlas en el marco de un proyecto de regeneración medioambiental de la zona.

Vidal añadió que el Concello encargará un estudio arqueológico "para averiguar si existen infraestructuras de interés bajo esas naves (como depósitos de salazón) y para determinar el valor histórico y patrimonial de las mismas".

Y en Ribeira, el plan prevé la creación del Museo da Salgadura en una antigua planta de salazón de Touro, al que también se destinan 200.000 euros.

En su conjunto, estas actuaciones del plan turístico de la Mancomunidad pretenden vertebrar un proyecto común de dinamización turística "en el lugar en el que nacieron los sabores", dijo Vidal.

En este sentido, está previsto constituir el Club do Produto Enogastronómico, una entidad público-privada en la que colaborarán empresas del sector turístico (de hostelería, restauración, actividades náuticas, etc.), bodegas, conserveras y la Mancomunidad.

El Museo da Conserva, el Museo da Salgadura, el Espazo Enogastronómico y la plataforma de realidad virtual sobre el Barrio dos Cataláns deberán estar operativos el próximo mes de junio.

También está previsto habilitar una estación para el alquiler de bicicletas con las que los visitantes puedan recorrer los cuatro concellos de la comarca.

Cuando estos nuevos cuatro recursos turísticos sean una realidad, la Mancomunidad diseñará paquetes turísticos que promocionará a través de seis mil agencias y operadores de España y Portugal.

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"El objetivo del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino es convertir Barbanza-Arousa en un destino de excelencia", dijo José Carlos Vidal, presidente de turno de la Mancomunidad.